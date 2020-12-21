Tarihine yakışır bir proje olacak
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Tarihine yakışır bir proje olacak

21.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:54
Tarihine yakışır bir proje olacak

Zağnos Paşa Camii Meydan Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Zağnos Paşa Camii Meydan Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Zağnos Paşa Camisi çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da geçtiğimiz günlerde inceleyerek katkıda bulunduğu çalışmalar bitince Tarihi Zağnos Paşa Camisi daha güzel bir görünüme sahip olacak.

Zağnos Paşa Camisi çevresindeki düzenleme çalışmalar devam ederken projeden kaynaklı olumsuzluklar vatandaşları endişelendirirken Karaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Haydar Temel de projenin Balıkesir'e yakışacağını ifade etti. Cami çevresindeki esnaf çalışmalarda kaynaklı tozdan ve sürecin uzamasından kaynaklı sıkıntıları dile getirdi.

"Özcan Özer: "Proje güzel ama çalışmalar uzadı"

Zağnos Paşa Camisi çevresinde bulunan esnaflardan Özcan Özer, çalışmaların güzel olduğunu ancak 2-3 aydır bitmediğini ifade etti. Özcan Özer "Çalışmaların güzel olduğunu görüyorum. En azından Cami açıldı, temizlendi. Ağaçların yenileri dikildi kuşlar için de güzel oldu. Lakin çalışmalar 2-3 aydır bitmedi. Bizim tek rahatsızlık duyduğumuz konu bu. Çalışmalar sırasında gürültü ve toz çok fazla oluyor, dükkanımızın olduğu alana araç giremiyor" dedi.

Mahalle Muhtarı Ali Haydar Temel: "Camiye yakışır proje olacak"

Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ali Haydar Temel, çalışmaların Zağnos Paşa Cami'sine yakışır bir proje olduğunu dile getirerek sözlerini şu şekilde sürdürdü "Zağnos Paşa Cami tarihi bir camidir. Bu düzenleme Balıkesir'e ve Zağnos Paşa Cami'sine yakışır bir proje olacak bittiğinde. Bu projenin bir an önce bitirilmesini arz ediyorum. Bu projenin Balıkesir'e hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay da bu projeye çok fazla önem gösteriyor." - BALIKESİR

Tarihine yakışır bir proje olacak
Tarihine yakışır bir proje olacak
Tarihine yakışır bir proje olacak
Tarihine yakışır bir proje olacak
Tarihine yakışır bir proje olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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