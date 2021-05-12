Tarihin en eski köprülerinden birisi olan Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor
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Tarihin en eski köprülerinden birisi olan Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK - Haberler | Kültür Sanat

Tarihin en eski köprülerinden birisi olan Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor Erzurum'da Tarihi İpek Yolu üzerine inşa edilmiş Türkiye'nin en eski 5 köprüsünden birisi olan 723 yaşında ki Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor.

Tarihin en eski köprülerinden birisi olan Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor

ERZURUM - Erzurum'da Tarihi İpek Yolu üzerine inşa edilmiş Türkiye'nin en eski 5 köprüsünden birisi olan 723 yaşında ki Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Araç trafiğine kapatılan köprüde sadece yaya trafiğine izin veriliyor.

Erzurum'un Köprüköy İlçesinde 1298 yılında İlhanlı Hükümdarı Gazan Han için Veziri Salduzlu Emir Çoban Noyin tarafından yaptırılan Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Türk tarihinin en eski tarihli 5 köprüsünden birisi olan Çobandede Köprüsü her baharda olduğu gibi bu yılda Aras Nehri'nin hırçın sularıyla mücadele ediyor. Yağışlar sonrası debisi yükselen Aras Nehri bu tarihi yapının altından süzülerek geçiyor.

Selçuklu ve İlhanlı üslubunun yansıtıldığı köprü gündüz saatlerinde sıradan bir köprü gibi görünse de sabah güneşin ilk ışıklarıyla gizemli bir görüntüye sahip oluyor. Çobandede Köprüsünün, kırmızı, siyah ve gri kesme taştan yapılmış olup; dönem dönem onarımlardan geçtiği biliniyor.

Köprü günümüzde araç trafiğine kapalı olsa da yayaların geçişine izin veriliyor. Köprünün orijinalinde 7 kemer gözlü olarak inşa edilmiş olsa da, bugün sadece 6 gözü bulunuyor. Tarihi köprünün 1729 yılındaki bir taşkın sırasında zarar gördüğü ve tamir edildiği, 1872'de yine bir taşkın nedeniyle kemerlerden birinin yıkıldığı ve tamir edilerek tamamen kapatıldığı biliniyor.

Erzurum-Horasan yolunun 58. Kilometresinde bulunan Çobandede Köprüsü, şehrin tarihi gezi alanlarının başında geliyor. İhtişamıyla fotoğrafçıların ve gezginlerin sık ziyaret ettiği bu tarihi köprü drone ile havadan da görüntülendi.

Tarihin en eski köprülerinden birisi olan Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor
Tarihin en eski köprülerinden birisi olan Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor
Tarihin en eski köprülerinden birisi olan Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor
Tarihin en eski köprülerinden birisi olan Çobandede Köprüsü ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

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