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Çanakkale Zaferi, Ramazan Acar, Çanakkale, Güncel

Tarihimiz için bir destan

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı Vesilesiyle Mesaj Yayımladı.

17.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:25
Tarihimiz için bir destan

Başkan Ramazan Acar, Vesayete ve Esarete Karşı Olmaktan Alan Bu Ruhu Yaşamak, Yaşatmak ve Gelecek Kuşaklara Olabildiğince Eksiksiz Anlatmak ve Aktarmak Millî Bir Görev ve Sorumluluk Olarak Boynumuzun Borcudur Diyerek Vatan İçin Canını Feda Eden Şehitleri Rahmet ve Minnetle Yâd Etti.

Tevhidi kanıyla kurtaran, tarihe bile sığmadığı için ebediyete taşınan, vurulup yatarken meleklerin tertemiz alınlarından öptüğü ecdadın, İslâm'ı boğmak, vatanı işgal, milleti esir etmek isteyen emperyalistlere karşı gösterdiği insanüstü direnişle, gelecek nesillere üzerinde onurla yaşayacakları bir vatan armağan ettiklerini belirten Acar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"DESTANSI BİR MÜCADELE UNUTULMAYACAK BİR ZAFER"

Çanakkale'de hiçbir silah ve teçhizat gücünün kırmayı başaramadığı, tarihte eşine az rastlanan destansı direniş, askeri bir zafer olmakla birlikte, bir milletin ezeli kahramanlığının sembolik ifadesi, topyekûn var olma mücadelesi olması bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Acar, "Çanakkale, izzet içinde ölümü zillet içinde yaşamaya yeğleyen asil ruhun verdiği 'İstiklal Mücadelesi' ateşinin bir daha sönmemek üzere tutuşmasıdır. Çanakkale, aynı zamanda medeniyetler çarpışmasının veya yüzleşmesinin de en canlı, ibretlik görünümüdür. Orada ahlaklar, anlayışlar, değerler, tarihin ve insanlık vicdanının huzurunda birbirini test etmiş, yüzleşmiştir. Dünya bir kez daha hak ile batılı, yalanla hakikati, zulümle adaleti, zorbalıkla merhameti, barbarlıkla insanlığı, ölümle hayatı aynı kare içinde mukayese edebilmiştir. Çanakkale, nice anaların evlatsız kaldığı fakat kibrin tevazuya, kuvvetin hakka, zorbalığın imana, emperyalizmin özgürlük iradesine diz çöktüğü bir savaştır" diyerek vatan toprağının hem günümüz hem de gelecek nesiller için ne derece önemli olduğunu belirtti.

"18 MART ZAFERİ TARİHİ BİR MİRASTIR"

Tarihe yön verecek rüzgârın Kut'ul Amare'den başlayarak tersine dönmeye başladığını ifade eden Acar, "Çanakkale, bir neslin yok olması pahasına geçilememiştir. 'Çanakkale Geçilmez', bir varoluş, istiklal ve istikbal parolasıdır. Çanakkale geçilmez demek, iman, ahlak, İslam, vatan, ezan geçilmez demektir. Bu uğurda bir neslin ölümü göze alması ve şehadete yürümesi, arkasından gelecek yeni nesillere istiklalin önemini anlatacak tarihî bir mirastır. Zaferi kazanan sır, bir yüce hakikate inanmış, adanmış olmanın, bütün matematikleri geçersiz kılan sonsuz gerçekliğidir. Çünkü onlar ölümsüzlüğün tadıyla mest olarak bir kez bile tereddüt etmeden ölümün üzerine giden, yüzyıl sonra tarihe görkemli bir dönüş yapan nesillerin şehadetle beslenen, şehadeti besleyen ruhudur. Onlar o gün önden şehadete yürüdüler, ardından gelen nesiller, 15 Temmuz, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, onların izlerini takip ettiler" dedi.

"DÜNYADA HİÇBİR GÜCÜN KIRAMAYACAĞI DİRENİŞTİR ÇANAKKALE"

"Çanakkale, milletin varoluş irade ve direnişini dünyanın hiçbir gücünün kıramayacağını gösterdiğini aktaran eden Acar, "Çanakkale, bizi besleyen kök değerlerin geçmişteki iftihar tablosu olmasının yanı sıra, gelecekteki cesur atılımlarımıza da eşsiz ilham vermektedir, vermelidir. Atalarımızın korumak ve bizlere ulaştırmak için uğrunda canlarını verdikleri değerleri, biz birlikle, bilgiyle, ilimle, teknolojiyle, ahlakla, erdemle, cesaretle güncelleyerek daha güçlü bir şekilde yaşatarak zenginleştireceğiz. Eğitim-Bir-Sen olarak, Çanakkale ruhunu canlı kılmanın, birlik ve beraberlik içinde el ele, gönül gönüle vermek, amaç ve ideal birliği yapmak, tek yürek, tek bilek, tek yumruk, tek ses, tek nefes, tek vücut olmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Çanakkale ruhunu yaşamak, yenilmemek, bıkmamak, usanmamak, yorulmamak, pes etmemek, başarmak; vatanımız ve bizim için canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerin nesilleri olarak, kendi çıkarları için vatana ve millete ihanet edenlere izin ve fırsat vermemek demektir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Kaynak: Bültenler

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