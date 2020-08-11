TARİHİ YAPIYA MONTE EDİLEN VE TEPKİ TOPLAYAN O KLİMALAR KALDIRILDI
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TARİHİ YAPIYA MONTE EDİLEN VE TEPKİ TOPLAYAN O KLİMALAR KALDIRILDI

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından 1548 yılında inşa edilen Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin külliyesinin bacalarına monte edilen klimalar büyük tepki topladı.

11.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:22

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından 1548 yılında inşa edilen Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin külliyesinin bacalarına monte edilen klimalar büyük tepki topladı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz tarafından önce tarihi yapıya monte edilen klimaların kaldırılacağı açıklaması yapıldı. Ardından Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla klimaların kaldırıldığını açıkladı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan'a yaptırdığı Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii, 1548 yılında inşa edildi. Günümüze kadar tarihe tanıklık eden Mihrimah Sultan Camii'nin yanındaki külliyesinin bacalarına monte edilen klimalar vatandaşların tepkisine yol açtı. Günümüzde Mihrimah Sultan Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi külliyenin bacalarına takılan klimaların fotoğraflarını sosyal medyada çok sayıda kullanıcı paylaştı. Klima ünitelerinin kaldırılması konusunda vatandaşlar çağrıda bulundu. Mihrimah Sultan Camii Külliyesi havadan da görüntülendi.

"KLİMALAR TARİHİ YAPIYA UYGUN DEĞİL"

Yıllardır Üsküdar'da yaşadığını belirten Ahmet Yaşar Ürper, "Hoş bir şey değil. Klimalar tarihi yapıya uygun değil. Eski sistem neyse öyle olmalı. Çünkü bu cami bize Kanuni Sultan Süleyman'dan kalan ve Mimar Sinan gibi üstadımızın ata yadigarıdır. Dokuyu bozmuş. Daha başka bir teknolojiden faydalanarak soğutma yapılabilir" diye konuştu.

"BİZE ATALARIMIZDAN MİRAS"

Ömer Kaya adlı vatandaş, "Doğal yapının korunması taraftarıyım. Elektronik sistemlerle yeni bir şey ilave etmenin yerine daha doğal çözümler bulunabilir. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün iyi niyetli girişimini olumlu buldum. Bu çirkinlik. Doğal yapıları olduğu gibi korumamız gerekiyor. Bunlar bize atalarımızdan miras. Mirasları en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bunlar çok büyük değerler. Bugün klima takalım, daha sonra otomatik kapı takalım. Teknolojinin önü çok açık. Bunları ilave ettiğiniz zaman bir bakacaksınız elektronik sistemler nedeniyle tarihi yapı diye bir şey kalmamış. Doğal yapılarla korunmalı. Belki de içine girsek inanın klimaya gerek duymayacağız. Çünkü o yapılar günün koşullarına göre kalın duvarlarla yapılmış. Sıcağı ve soğuğu aynı şekilde muhafaza eden yapılar bunlar. Mimar Sinan o gün yaparken şu binanın içerisine girdiğimizde bunun bütün havalandırmasını yapmış" ifadelerini kullandı.

"KLİMA ORADAN KALDIRILACAK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, külliyenin bacalarına inşa edilen klimaların kaldırılacağını açıkladı. Coşkun Yılmaz'ın paylaşımında, "Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya Camii, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak" ifadeleri yer aldı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla klimaların kaldırıldığını bildirdi. Demiryürek fotoğraflı paylaşımında, "Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi'nin çatısına klima motoru takıldığı haberleri üzerine konunun takibi ilgili kurumlarımız tarafından yapılarak tarihi yapıdaki müdahale bertaraf edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

TARİHİ YAPIYA MONTE EDİLEN VE TEPKİ TOPLAYAN O KLİMALAR KALDIRILDI

Kaynak: DHA

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