Tarihi Yapılar Büyükşehir'in korumasında
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Tarihi Yapılar Büyükşehir'in korumasında

Tarihi Yapılar Büyükşehir'in korumasında
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'i makamında konuk etti.

Ziyarette, tarihi yapıları gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne, Çukur, Dilşikar, Hüsrevağa Hamamı, Halime Hatun Külliyesi ve Kervansarayının, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsisi yapıldı.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil'in de yer aldığı ziyarette, Çukur, Dilşikar, Hüsrevağa Hamamı, Halime Hatun Külliyesi ve Kervansarayının Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi yapıldı. Göreve geldikleri günden beri Manisa'da bir çok eserde gerçekleştirdikleri restorasyon çalışmasıyla ihtişamına kavuşturduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Bu kapsamda Çukur, Dilşikar, Hüsrevağa Hamamı ve Halime Hatun Külliyesi'nin bakım ve onarımı yapacağız. Bunun yanı sıra da Gölmarmara ilçemizde bulunan Halime Hatun Külliyesi ve Kervansarayında daha önce hazırladığımız restorasyon projesinin uygulayarak gelecek nesillere taşıyacağız" dedi. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven de, yer tahsisinin iki kurum için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler

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