Tarihi Tristramp Köşkü, İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete açıldı
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Tarihi Tristramp Köşkü, İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete açıldı

Tarihi Tristramp Köşkü, İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'in Bornova ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle İzmir Valiliği tarafından restore edilen tarihi Tristramp Köşkü, İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle İzmir Valiliği tarafından restore edilen tarihi Tristramp Köşkü, İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete alındı.

Kütüphanenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve protokol üyeleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Demircan, törende yaptığı konuşmada, somut ve somut olmayan kültürel mirası korumak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Demircan, insanoğlunun kütüphanelerden yaşam ve sanat üzerine çok şey öğrendiğine dikkati çekerek, "Güzel bina, güzel restorasyon ve bu güzel binanın içinde edebiyat, güzel sanatlar var. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise önemli kültürel faaliyetler yürüttüklerini ve müze kütüphanesinin de değerli bir çalışma olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve İzmir'de kütüphaneciliğin geliştiğine işaret eden Vali Köşger, İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesinin de edebiyatla ilgilenen herkese hizmet vereceğini belirtti.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, kütüphanenin koleksiyonunda Muzaffer İzgü, Atilla İlhan gibi İzmir'de doğmuş ya da uzun yıllar yaşamış, yöreyle bütünleşmiş yazarların eserleri ile objelerinin yer aldığını kaydetti.

Karaçanta, kütüphanenin materyal sayısının, satın alınan kitaplar, Atatürk İl Halk Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan Kent Arşivi Koleksiyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden bağışlanan eserlerle 5 bin 108'e ulaştığı bilgisini verdi.

Açılışın ardından kütüphaneyi gezen protokol üyeleri eserler hakkında bilgi aldı.

Tarihi Tristramp Köşkü, İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete açıldı
Tarihi Tristramp Köşkü, İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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