Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
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Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da hafif ticari araç ile merdivenden inmek isteyen sürücü sıkışarak merdivende asılı kaldı.

Bursa'da hafif ticari araç ile merdivenden inmek isteyen sürücü sıkışarak merdivende asılı kaldı.

Olay, Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Tophane surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 EE 213 plakalı hafif ticari bir araç Tophane surlarında duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı. Çevrede bulunan otelin çalışanları hemen sıkışan hafif ticari aracın yanına gittiler. Herhangi bir yara almayan sürücü çevredekilerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Çevrede bulunan otel çalışanları durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada sıkışan arabadan çıkan sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler sürücüyü olay yerinde bulamadı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı
Bursa'da daha önce yaşanmamış olay: Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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