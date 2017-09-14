Tarihi Şehir Yeniden Ayağa Kaldırılıyor

Van Kalesi'nin kuzey cephesinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında elde edilen bulgulardan yola çıkılarak eski Van şehri yeniden ayağa kaldırılacak. Van Kalesi civarında yaklaşık 5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Erkan Konyar başkanlığında 12 bilim adamının yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca geliştirilen 'Van Müze Kent' projesi kapsamında eski Van şehrinin 19'uncu yüzyıldaki kent dokusu yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.



Gazetecilere konuşan Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, 19'uncu yüzyılda eski Van şehri dokusunun yeniden ayağa kaldırılma çalışmalarıyla birlikte, şehrin animasyon film çalışmalarının da 4 ay içinde bitirileceğini söyledi. Türk İslam kent dokusunu tekrar 5 bin metrekarelik alanda ayağa kaldırma planı çerçevesinde kazı çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Konyar, "Bu arada çalışmanın ikinci aşamasında animasyon çalışmaları yürütülüyor. Animasyon çalışmalarımız yaklaşık 4 ay içinde sonuçlanacak. Eski Van şehrinin 18 ve 19'uncu yüzyıl kent dokusu camileriyle, kiliseleriyle yaklaşık 10 dakika sürecek bir film çalışmasını da başlatmış bulunmaktayız. 45 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. 45 hektarın hepsinin kazılması doğru bir çalışma değildir. Arkeolojik olarak da sanat tarihi açısından da doğru bir yaklaşım değildir. Küçük modellerle dar alanlarda modelleme çalışması yaparak önümüzü görmeye çalışıyoruz. Van Kalesi'ndeki çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte bölgenin turizm noktasında yeni bir destinasyon oluşturma çabamız var" dedi.



"19'UNCU YÜZYILDA KENTSEL İŞLEVLERİYLE TEKRAR KULLANILMASINI HEDEFLİYORUZ"



Eski Van şehrinin kent dokusunu 3 yıl içinde ayağa kaldırılmasını hedeflediklerini dile getiren Konyar, "Osmanlı'nın 19'uncu yüzyıl kamu yapıları yer alıyor. Hemen sağda belediye, mahkeme binamız var. Sol tarafta maarif milli eğitime ait dükkanlar ve binalar var. DAP ile oluşturduğumuz proje çerçevesinde bu alanların tekrar ihya edilmesi ve gerçek işlevlerine dönüştürülmesi projemiz var. Önümüzdeki sene bunun projelendirme ve yeniden ayağa kaldırmasını sürdüreceğiz. 19'uncu yüzyılda kentsel işlevleriyle tekrar kullanılmasını hedefliyoruz. 2017 çalışmalarımız yaklaşık iki ay sürecek. İki ay içinde ayağa kaldırılacak alanların hepsini ortaya çıkaracağız. 3 yılın sonunda buraya geldiğinizde binaları görebileceğinizi umut etmek istiyoruz" diye konuştu.



(İHA)