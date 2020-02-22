Tarihi mekan kadın eliyle canlandı

22.02.2020 08:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:08

AFYONKARAHİSAR'da, 17'nci yüzyıldan kalma tarihi çarşı, 2018 yılında yapılan restorasyonun ardından 'Taşhan Alem-i Çarşı' adıyla yeniden açıldı. 20 girişimci kadın tarafından tekrar canlandırılan tarihi çarşıda açılan işletmelerle unutulmaya yüz tutan meslekler yaşatılıyor. Çarşı, bölgenin en fazla ilgi çeken noktalarından biri oluyor.

Umurbey Mahallesi, Demirciler Çarşısı içinde 17'nci yüzyılda Kadı Abdullah Efendi ile yemenici esnafınca iki katlı yaptırılan tarihi Taşhan, uzun yıllar kent ticaretine hizmet etti. 'Hoca Üveys Hanı' ile 'Alem- i Çarşı' olarak da bilinen Taşhan, 2018 yılında restore edildi. Sıralı moloz taşlardan kagir olarak yapılan ve tuğla dizileriyle kare biçimindeki avlusuyla dikkati çeken Taşhan, restorasyonun tamamlanmasının ardından 'Taşhan Alem-i Çarşı' adıyla 9 Mart 2018 tarihinde hizmete açıldı.

Taşhan Alem-i Çarşı, girişimci kadınların ekonomiye katkı sağlaması ve üretkenliğin artırılması amacıyla kadınlara tahsis edildi. Bir süre sonra Taşhan, kentte unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustalarının hünerlerini sergilediği ve satış yaptığı bir yere dönüştü. 20 farklı işletmenin bulunduğu tarihi çarşıda iş yerlerinin sahibinin tamamı kadın. Keçeci, tespih ustası, ebru sanatçısı, ney atölyesi, antikacı, kilim satışı, doğal sabun üretimi ve satışına yönelik farklı işletmelerin yer aldığı Taşhan Alem-İ Çarşı'da aynı zamanda da kafeterya hizmeti de verilmeye başlandı. Çarşı şehrin merkezinde olması ve tarihi özelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Yok olmaya yüz tutan el sanatlarının yeniden hayat bulduğu çarşıda belli zamanlarda antika satış mezatları düzenlenirken, 15 günde bir de evlerinde ürettikleri ürünleri satmak isteyen ev hanımları için Kadınlar Pazarı kuruluyor.'ÇIRAKLAR DA YETİŞTİRİYORUZ'Çarşıda deri el sanatları işletmecisi olan Fatma Kıvrak, 20 yıllık özel sektör hizmetinin ardından katıldığı kurslar sayesinde öğrendiği mesleği tarihi bir mekanda icra etmekten mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Özel sektörde 20 yıl çalıştıktan sonra Afyon Belediyesi'nce düzenlenen meslek edindirme kurslarında eğitimler aldım. Aldığım eğitimlerin ardından da bu mesleği icra etmeye başladım. 500 yılı aşkın bir tarihe sahip olan ve o dönem yemenicilerin bir araya gelerek açmış oldukları bu handa unutulmuş olan bu zanaatı devam ettirmek hem atalarımız açısından hem de yeni nesle tanıtmak ayrı bir keyif veriyor, öğretmek ayrı bir keyif veriyor. Mesleğin unutulmaması adına şimdi çıraklar da yetiştiriyoruz. Bu mesleğin daimi olmasını hedefliyoruz ve çabamız da bu yönde. Bu zanaat aslında geçmişte erkek işçiliği olarak öne çıkıyor ancak bir kadın olarak bu mesleği devam ettirmek için çaba harcıyoruz."'AHŞABI CANLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Ahşap el sanatları ve boyama ustası olan Şerife Saç da tarihi bir mekanda unutulmaya yüz tutan mesleklerin yaşatılması adına çaba harcadıklarını söyleyerek, "Ahşap el sanatları aslında bir ahşabın yeniden canlandırıldığı unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Biz de ahşabı canlandırmak için çalışıyoruz. 500 yılı aşkın tarihe sahip olan ve yeni restore edilen bir çarşımız var. Bu çarşı da ortam da güzel olunca işimizi severek, keyifle yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA