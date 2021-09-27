Tarihi Küçüksu Çayırı'nda Nostaljik Mısır Festivali

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Osmanlı döneminin gözde mesiresi "Tarihi Küçüksu Çayırı"nda yapılan "Beykoz Mısır Festivali"ye geleneksel mısır kazanlarının kaynadığı, İstanbulluların mısıra doyduğu nostaljik ve eğlenceli bir gün yaşandı.

Beykoz Belediyesi tarafından, yakın tarihe kadar şehrin hafızasında yer alan mısır yeme geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festivalde alana geçmişte olduğu gibi büyük mısır kazanları kuruldu.

7 Bin Mısır Dağıtıldı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın geleneksel mısırcı şapkası takarak ziyaretçilere mısır ikram ettiği etkinlikte hareketlilik öğlen saatlerinde başladı.

Festivale katılmak için mesireye gelen vatandaşlar aileleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Yeşil çayırlarda piknik yapıp dinlenen İstanbullular Beykoz Belediyesi'nin ikramı olan mısırlardan yiyerek güzel havanın tadını çıkardı.

Vatandaşların mısıra doyduğu etkinlikte akşama değin 7 bin kişilik mısır ikramı yapıldı. Mesirede bulunan çocuklar da, illüzyon, jonglör ve animasyon gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Başkan Murat Aydın: " Mısır Festivali'yle Tarih Canlanıyor"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Mısır Festivali'yle şehrin kültürüne nakşedilen renkli bir geleneği yeniden canlandırmayı amaçladıklarını vurgulayarak: "Biz aslında burada tarihi yaşatıyoruz. Yani ilk defa olan bir şey değil. Küçüksu Çayırı'nda mısır festivali yapılıyor. Burada ikram ettiğimiz mısırlar Beykoz mısırı. Pandemiden önce ilkini gerçekleştirmiştik. Salgın başlayınca maalesef durdu. O zaman dışarıdan mısırları getirmiştik. Ama şu an bizim tarım müdürlüğünün desteğiyle üretilen mısırları burada hemşehrilerimize ikram ediyoruz. Aslında tarih canlanmış oluyor. Kent tarımını Beykoz'un İstanbul'u gıda noktasında desteklemesine yönelik projelerimiz de devam ediyor. Ben bu güzel etkinlikleri bize yapma yetkisini veren Beykozlu hemşerilerime, alana gelen tüm ziyaretçilere ve festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tarihi mesirede yapılan festival vesilesiyle nostaljik bir gün geçiren ziyaretçiler, akşam saatlerinde pop müzik sanatçısı İlyas Yalçıntaş ve Tuğçe Kandemir'in verdiği konserle keyifli bir akşam yaşadı.

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