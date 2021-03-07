Tarihi Kızkalesi'nde kadın haklarına dikkat çektiler

Tarihi Kızkalesi'nde kadın haklarına dikkat çektiler

"Dünya yerinden oynar kadın ritim tutarsa" sloganıyla 33 kişiden oluşan kadın ritim grubunun ilk etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan tarihi Kızkalesi'nde 33 kadın, kadın haklarına dikkat çekmek için ritim tuttu.

'Dünya yerinden oynar kadın ritim tutarsa' sloganıyla harekete geçen Erdemli Belediyesi, 33 kişiden oluşan kadın ritim grubunu kurdu. Kadınlar renkli görüntülere sahne olan ilk etkinliklerini ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarihi Kızkalesi surlarında gerçekleştirdi. Tarihe inat sapa sağlam ayakta duran Kızkalesi surlarına çıkan 33 kadın tuttuğu ritimlerle yürekleri titretti. Kalenin surlarında kutlama ve 'kadına şiddete hayır' pankartı açıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Dünya kültür mirasında yer alan Kızkalesi'nden sesleniyoruz. Tarihe inat yüz yıllardır dimdik ayakta olan, denizin ortasında olan Kızkalesi bölgemizin güzelliğine güzellik katan bir konumda. Kızkalesi'ni bu gün özel kılan, kadınlarımızın burada çok güzel bir çalışmayı gerçekleştirmeleri. Kurtuluş savaşının kahramanları, gerçekten kadınlarımız, eğitimde, kültürde, sanatta yine en önde olan bizim kadınlarımız. Toplumu ayakta tutan, toplumu yönlendiren, toplumda önderleri yetiştiren yine bizim kadınlarımız. Büyük Atatürk'ü ve tarihimize altın harflerle yazdıran nice kahramanlar yetiştiren yine bizim kadınlarımız. Kadınlarımızın dün olduğu gibi yine bu günde güzelliklere imza atmaya devam ediyor. Buradan Kızkalemiz'den Türkiye ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Güçlü Türkiye'nin yolu, aydınlık Türkiye'nin yolu, aydınlık Türkiye'mizin geleceği, kadınlarımızın eliyle şekillenecek" dedi.

Dünya kadınlarına mesaj veren kadın ritim grubu üyesi Şeyma Dölek'te, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, "Ey Türk kadını, sen yerlerde sürünmeyi değil, omuzlarda yükselmeye layıksın" derken, Peygamber Efendimiz ise hadisi şeriflerinde kadının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur" diye konuştu.

Ritim grubu üyesi Hatice Ayan'da "Hakikaten çok mutluyum, çok huzurluyum. Kadınların gücünü gösterilmesi adına belediyemiz bir ritim gurubu kurdu. Bu başarıyı, yükseltiyi ve bu sesi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Gönülden, yürekten tüm hanımlara sesleniyorum, biz güçlüyüz, biz güçlü kadınlarız. Hiçbir zamanda yıkılamayacağız ayakta duracağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ