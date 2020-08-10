Tarihi kilise onarılıyor Malatya'daki tarihi Taşhoron Kilisesi'nin onarımı sürüyor.

Malatya'daki tarihi Taşhoron Kilisesi'nin onarımı sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan yapının onarımıyla ilgili görüşlerine yer verilen kontrolör mühendis Mehmet Çetin, Taşhoron Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarının mayıs ayında başladığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın tarihi eserlerin evrensel değerlere dönüşmesi noktasında titiz davrandığını ve yapılan çalışmaları sık sık yerinde incelediğini vurguladı.

Taşhoron Kilisesi'nin 1893 yılında yapıldığını kaydeden Çetin, "Günümüze kadar gelen Taşhoron Kilisesi'nin zamanın getirdiği yıpranmışlığını restorasyon çalışmalarımızla ortadan kaldırıyoruz. Restorasyon işini aslına uygun olarak projelendirdik. Kilisede her hangi bir plan değişikliği yok. Restorasyonun en önemli kısmını işçilik oluşturuyor. Bu nedenle çok dikkatli çalışıyoruz. 3 ay gibi kısa sürede çalışmalarımızın yüzde 30'unu tamamladık. Çalışmayı bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan zemin uygulamasını tamamladık. Kubbe imalatı, hafriyat ve iç yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların son etabını ise çevre düzenleme çalışmalarının oluşturduğunu belirten Çetin, "Bu çalışmalarımız da tamamlandığında tarihi ve kültürel bir miras daha ayağa kalkmış olacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA