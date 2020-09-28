Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül

28.09.2020 18:14 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:19
Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Osmangazi Belediyesi, tarihi mirası yaşatmaya yönelik yaptığı iki projeyle uygulama ödülünün sahibi oldu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Osmangazi Belediyesi, tarihi mirası yaşatmaya yönelik yaptığı iki projeyle uygulama ödülünün sahibi oldu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda Osmangazi Belediyesi, Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi ve Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi projeleriyle uygulama ödülüne layık görüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarih şehri Bursa'yı gururlandıran ödülü İstanbul'da düzenlenen törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı.

Bursa'da tarihi mirasın korunup yaşatılmasına yönelik birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Dündar, "Bursa'nın merkezi Osmangazi'de tarihi adım adım gün yüzüne çıkarıyoruz. Yaptığımız bir çalışma diğerini tetikliyor ve etap etap Eski Bursa'yı ortaya çıkarıyoruz. Bu çalışmalarımızın ödüle layık görülmesi bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Geçtiğimiz yıl da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Ödülü'ne layık görülmüştük. Osmangazi'nin tarihi kimliğini korumaya ve geleceğe aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin ödüle layık görülen Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi ve Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi projeleri, görselleri ve teknik bilgileriyle toplantının yapıldığı salonda sergilendi. - BURSA

Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül
Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül
Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül
Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Türkan Şoray İsmail Dümbüllü
Spor Babel Samatta Arda Turan Erol Bulut Mbaye Diagne
Daha Fazla Çocuk İzmir Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihî Kentler Birliği'nden Osmangazi'ye anlamlı ödül - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 18:33:27. #1.14#
title