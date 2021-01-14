Tarihi kentin dar sokaklarında koşarak, milli takıma hazırlanıyorlar

MARDİN'de yaşayan genç karateciler, pandemi nedeniyle uzun süredir kaldıkları evlerinden çıkıp, kentin tarihi dar sokaklarını ve merdivenlerini antrenman alanına çevirdi. Gelecek aylarda yapılacak milli takım seçmelerine hazırlandıklarını belirten antrenör Murat Kaya, "Pandemiden dolayı antrenman yapamıyorduk. Çocukların evde oturmalarından dolayı biraz tembellik oluştu. Güç ve hız kazanmaları için onlara Mardin'in dar sokaklarında merdiven koşusu yaptırıyoruz" dedi.

Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altındakiler için getirilen 13.00- 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlamasında, genç karateciler Enes Ömer Yıldızoğlu (14), Hüseyin Çaça (13) ve Abdullah Can (13), gelecek aylarda yapılacak milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Genç karateciler, çalışmalarını bu süreçte hem evlerinde hem de kısıtlamadan muaf oldukları saatlerde, antrenörleri Murat Kaya eşliğinde, kentin tarihi ve dar sokaklarında antrenman yaparak sürdürüyor. Uzun süre evde kalmanın vermiş olduğu tembelliği üzerlerinden atmaları için çok basamaklı merdivenlerde de koşu yapan genç karateciler, hız, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik antrenmanlarla milli takıma girmek için ter döküyor.

'MERDİVENLERDE KOŞMAK HIZ, KUVVET VE DAYANIKLILIK KAZANDIRIYOR'

Mardin Karate İl Temsilcisi Antrenör Murat Kaya, merdivenlerde koşmanın sporculara hız, kuvvet ve dayanaklılık kazandırdığına dikkat çekerek, aşı çalışmalarının başlaması ve vaka sayılarındaki düşüşün normalleşme ve dolayısıyla müsabakaların yeniden başlaması konusunda kendilerini umutlandırdığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Pandemiden dolayı antrenman yapamıyorduk. Çocukların evde oturmalarından dolayı biraz tembellik oluştu ve fırsatı değerlendirmek için Mardin'in dar sokaklarında çocukların kas gelişimini etkileyecek merdiven koşusu yaptırıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah aşının etkisiyle bizde de bir umut doğdu. Şimdi müsabakaların yapılacağı günü bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda milli takım seçmelerinin yapılacağını öngörüyoruz. Bu nedenle milli takım seçmelerini kazanmamız için çocuklarımızın şimdiden müsabakalara hazırlanması gerekiyor. Güç ve hız kazanmaları için de onlara merdiven koşusu yaptırıyoruz.

Milli takıma seçilme umuduyla antrenmanlarını düzenli bir şekilde sürdüren karateci Enes Ömer Yıldızoğlu ise "Hedefim milli takım seçmelerini kazanıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için hocamız nezaretinde canla başla çalışıyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı