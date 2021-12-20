BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Tarihi Karaköy, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor

İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sokaklarında bulunan ve yaklaşık 21 yıldır kullanılmayan binaları kültür ve sanatta kullanılmak üzere restore edecek.

Uzun yıllardır halka hizmet vermiş Alageyik, Zürafa ve Kadem Sokak'taki özel mülkler, kültür ve sanatın yeni adresi oluyor. Yaklaşık 21 yıldır kullanılmayan ve harabeye dönmüş binalar, mülk sahiplerinin de izniyle restore edilerek yeniden inşa edilip kültür sanat merkezi olarak hizmete açılacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mülkiyetle ilgili buradaki mahkeme süreçleri, veraset durumları ve dava süreçleri gibi yürüyen süreçlerle belediyenin çalışmalarının doğrudan veya dolaylı bir irtibatı bulunmadığını ifade etti.

"Beyoğlu Kültür ve Sanat Yolu Proje'mizi daha da güçlendirmek düşüncesindeyiz"

Geçmişte vergi rekortmeni olarak mekanı işleten Matild Manukyan'ın varislerine teşekkür eden Yıldız, şöyle konuştu: "İşletmelerin bulunduğu Zürafa Sokak'taki evlerin bugün itibariyle kültür sanat merkezi haline getireceğimiz haberini sizlerle paylaşıyorum. Eski fonksiyonlarından başka bir fonksiyonla kültür sanat merkezi noktasında hizmet verecekler. Elbette ki yaşanmışlıklar acısıyla tatlısıyla hayattaki doğal akışında ve bu mekanın hafızasında yer alıyor. Beyoğlu Kültür ve Sanat Yolu projemizi güçlendirmek ve bir fonksiyon konsept anlayışıyla burayı daha da güçlendirmek düşüncesindeyiz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bizim mülkiyetle ilgili buradaki mahkeme süreçleri veraset durumları teneke dava süreçleri gibi yürüyen süreçlerle bizim çalışmamızın doğrudan veya dolaylı bir irtibatı bulunmamaktadır. Burada geçmişte vergi rekortmeni olarak burayı işleten Matild Manukyan'ın varislerine teşekkür ediyorum. Alageyik ve Kadem Sokak yüksek kaldırım olarak bilinen bölgenin dönüşümünde önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır bu iyi niyet mektubu. Hak sahipleri, varisler, sivil toplum örgütleri, fikir insanları, iş insanları, dönüşümün en geniş manada müzakere edileceği bir kurul oluşturulacaktır. Burada yaklaşık 42 evin 37'sini Manukyan ailesine beş evin de bir başka aileye ait olduğunu ifade etmek isterim. Biz tamamen hukuk çerçevesinde mülkiyet bizim olmadığı için burayı şöyle yapacağız biz sadece aramızda mimar arkadaşlar var. Biz planlamayı yapacağız. Teknik raporları alınan binalar var. Önümüzdeki günlerde yine sizleri davet edeceğiz. Buranın fiziki dönüşümü konusunda da imar müdürlüğümüzün almış olduğu raporlar var buradaki binalarla ilgili" dedi.