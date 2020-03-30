Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu
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Polis, 3. Sayfa

Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu

Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu Soygunu gerçekleştiren hırsızlar her yerde aranıyor Beyazıt'ta bulunan Tarihi Kapalı Çarşıda gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce altın çalındı.

30.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:29
Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu

Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu

Soygunu gerçekleştiren hırsızlar her yerde aranıyor

İSTANBUL - Beyazıt'ta bulunan Tarihi Kapalı Çarşıda gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce altın çalındı. Çaldıkları altınlarla kaçmaya çalışan hırsızlar 2 torba altını ise olay yerinde düşürerek kayıplara karıştı.

Olay, saat 03.00'da Bazeyıt Mahallesi'nde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ile çarşının Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapısına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler buradan çarşının çatısına çıktı. Sonrasında ise çatıdan aşağı inen hırsızlar, bir kuyumcu dükkanından yüklü miktarda altın çalarak kayıplara karıştı.

Kaçtıkları esnada 2 torba altını düşürdüler

Çarşıdan kaçmaya çalışan hırsızlar bu sırada 2 torba altını olay yerinde düşürdüler. Hırsızlar daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis düşürülen altınları koruma altına alırken bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparak delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Hırsızların düşürdüğü altın dolu 2 torbada emniyete götürüldü. Hırsızların düşürdükleri altınların dışında kuyumcudan altın çalıp çalmadığı yapılacak incelemenin ardından sonuçlanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kaçan kişi ya da kişiler polis tarafından her yerde aranıyor.

Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu

Kaynak: İHA

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Tarihi Kapalı Çarşıda kuyumcu soygunu

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