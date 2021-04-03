Tarihi kalede gizemi çözülemeyen olay! Her cuma günü taşlarından süt akıyor
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Tarihi kalede gizemi çözülemeyen olay! Her cuma günü taşlarından süt akıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da Süt Kalesi olarak bilinen tarihi kaleden cuma günleri süt akıyor. Kalenin taşlarından akan sütün, hiçbir yerden su gelmediği halde akması görenleri şaşkınlığa uğratırken, tarihi kalede yıllar bebekli bir kadının çocuğuyla birlikte katledildiği, o günden sonra da her cuma kaleden süt aktığı rivayet ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyündeki Süt Kalesi'nden her cuma günü hava çok kurak olsa da bile süt akıyor. Ulubatlı Hasan'ın köyünde bulunan kalenin taşlarından süt damlıyor. Tarihi kalede bebekli bir kadının çocuğuyla birlikte katledildiği rivayet ediliyor. O günden itibaren kalenin duvarlarından her cuma günü süt akıyor.

Yıllar önce bebekli bir kadının katledildiğine inanılıyor! Tarihi kalenin taşlarından her cuma günü süt akıyor

EN KURAK GÜNDE BİLE AKIYOR

Kaleden yağmurun yağmadığı en kurak yaz günlerinde bile her cuma günü süt renginde beyaz bir sıvı akıyor. Hiçbir yerden su gelmediği halde beyaz sıvıyı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Yıllar önce bebekli bir kadının katledildiğine inanılıyor! Tarihi kalenin taşlarından her cuma günü süt akıyor

EMZİKLİ BİR KADININ KATLEDİLİĞİ RİVAYETİ

Köylerinde bulunan kaleden her cuma günü süt renginde sıvı aktığını ifade eden Hasan Belli, "Köyümüzün geçmişi çok eski. Sur kalıntıları var. Burada bulunan kalenin duvarlarından her cuma günü en kurak günlerde bile beyaz bir sıvı akıyor. Emzikli bir kadının bebeğiyle katledilmesinden sonra kaleden süt aktığı söyleniyor" dedi.

Tarihi kalede gizemi çözülemeyen olay! Her cuma günü taşlarından süt akıyor
Tarihi kalede gizemi çözülemeyen olay! Her cuma günü taşlarından süt akıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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