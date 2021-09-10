Tarihi kale projesinde adeta iğneyle kuyu kazıyorlar - Haberler
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Tarihi kale projesinde adeta iğneyle kuyu kazıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Fatih Tabur - Haberler | Yerel

Tarihi kale projesinde adeta iğneyle kuyu kazıyorlar Sivas'ta tarihi kale projesinde birinci etap çalışmaları tamamlandı, ikinci etap çalışmaları başlıyor.

Tarihi kale projesinde adeta iğneyle kuyu kazıyorlar

SİVAS - Sivas'ta tarihi kale projesinde birinci etap çalışmaları tamamlandı, ikinci etap çalışmaları başlıyor.

Sivas'ta Osmanlı dönemi tarihi evleri yeniden ayağa kaldıracak eski mahalle kültürünü canlandıracak Kale Projesinde birinci etap çalışmaları tamamlandı. İkinci etap çalışmalarının başladığı proje de 36 tarihi binadan 15 tanesinin kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi Sivas Kalesi'nin kalıntılarının bulunduğu alanda, Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kale Projesi' ile Osmanlı dönemi tarihi evleri, yeniden ayağa kaldırılacak. Selçuklu dönemi eserleri, Gök Medrese ve Ulu Camii arasında nostaljik alanında ortaya çıkarılacağı çalışmayla şehrin turizmine önemli katkılar sağlanacak. 34 bin metrekare alan üzerine kurulan üzerinde tarihi dokuya uygun 100 tesisin yer alacağı Kale Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu'ndan gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

"Burada çok titiz çalışma yürütülüyor"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kale Projesinde gelinen son durumu yerinde inceleyerek, projenin birinci etap çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Bilgin, "Şu an ikinci etap çalışmalarında 36 binadan 15 tanesinin kazı çalışmaları devam ediyor. Burada çok titiz çalışma yürütülüyor. Müze Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu ve Belediyemiz tarafından hassas çalışmayla birlikte hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız ve hedefimiz 2022 yılı sonunda ikinci etabı da tamamlayarak peyzaj düzenlemesiyle birlikte hizmete açılacak hale getireceğiz. Bu yıl içerisinde yapacağımız 36 binanın ihalesiyle birlikte sayısal olarak yarısı metrekare olarak büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Gök Medrese, Kale Projesi ve Ulu Camiye kadar olan alanı inşallah 2022 yılının sonunda ete kemiğe bürünmüş bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. İğneyle kuyu kazarcasına çalışma yürütülüyor. Üç dört kurumun koordinesinde yürütülen çok hassas bir çalışma. Yapılan çalışmalar ile 2022 yılında inşallah Sivas'ın tarihi doğasını ortaya çıkararak turizmine katkı sağlayacak. Yerli ve yabancı turistlerin Sivas'a gelme nedeni olacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Tarihi kale projesinde adeta iğneyle kuyu kazıyorlar

Tarihi kale projesinde adeta iğneyle kuyu kazıyorlar

Tarihi kale projesinde adeta iğneyle kuyu kazıyorlar

Tarihi kale projesinde adeta iğneyle kuyu kazıyorlar
İhlas Haber Ajansı / Fatih Tabur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tarihi kale projesinde adeta iğneyle kuyu kazıyorlar - Haberler
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