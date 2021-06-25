Tarihi İshak Paşa Sarayı kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda birçok kültür ve sanat etkinliği düzenleyeceklerini belirtti.

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda birçok kültür ve sanat etkinliği düzenleyeceklerini belirtti.

Tarihi sarayda Valilik koordinesinde çini ustası Adalet Yılmaz Aslan'ın eserlerinden oluşan "Cam ve Seramik Sergisi" açıldı.

Vali Varol, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve uluslararası arenada bilinen İshak Paşa Sarayı'nı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında değerlendirmeye karar verdiklerini söyledi.

Yaz mevsimi boyunca sarayda çeşitli etkinlikler yapacaklarını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İshak Paşa Sarayı'nda konser verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının farklı sanatçıları buraya gelecek. Ağrı Belediyesinin aşık-dengbej buluşması programı olacak. Aşık ve dengbejleri burada buluşturacağız. İnşallah çok güzel bir etkinlik olacak. Ecdadımızın Anadolu'daki en önemli eserlerinden olan İshak Paşa Sarayı zaten biliniyor ama tekrar gündeme gelmesini istiyoruz. Ağrı ve Doğubayazıt'ın olumlu şekilde gündeme gelmesini istiyoruz."

Etkinlikler sayesinde vatandaşların kültür ve sanat çalışmalarıyla daha fazla buluşacağını aktaran Varol, kentin her zaman olumlu imajla anılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Açılışa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Doğubayazıt Kaymakamı Kemal Akpınar ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez