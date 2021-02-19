Tarihi İniş 'Azim' Mars'a İndi

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) "Mars 2020" misyonu kapsamında Kızıl Gezegen'e gönderilen uzay aracı "Perseverance"ın (Azim), Mars'a iniş yaptı.

Nasa'ın canlı yayını yaklaşık olarak 1.5 milyon kişi takip etti. Bütçesi 2.7 milyar USD olan bu projenin 2.2 milyar USD'si uzay aracını geliştirmek için harcandı.

Mars'a inişten yaklaşık 90 saniye sonra ilk fotoğraf geldi. Azim 7 aylık yolcuktan sonra inişi gerçekleşti.

NASA'nın başlattığı isim kampanyası ile Türkiye'den kayıt olan 2.5 milyon kişinin ismi bulunuyor. "Percy" lakaplı 900 kiloluk devasa keşif robotu, saatte 20 bin kilometre hızla ilerleyecek. Eski bir nehir deltası Jezero Kraterine inecek robotun en iddialı donanım parçası ise; Ingeunity adlı kutu şeklindeki bir helikopter.

Mars araştırmaları için bir kilometre taşı olacak bu görevde helikopter, Mars'ın ultra ince atmosferinde 4 kez uçmaya çalışacak. Bu proje Mars'ta yaşam için çok önemli.

Kaynak: Space Mag Türkiye