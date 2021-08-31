Tarihi Frig Vadisi'nde müzik sesleri yankılandı

- Tarihi Frig Vadisi'nde müzik sesleri yankılandı Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında Frig Vadisi'nin gözde mekanlarında Emre Gölü kenarında Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubu konser verdi.

- Tarihi Frig Vadisi'nde müzik sesleri yankılandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında Frig Vadisi'nin gözde mekanlarında Emre Gölü kenarında Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubu konser verdi. Konser katılımcılardan tam not aldı.

Konser İhsaniye ilçe sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü kıyısında yapıldı. Etkinlikte önce Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Bulgaristan, Moldova, Kırgızistan, Bosna Hersek, Kosova'dan gelen halk dansları toplulukları ile Söke Belediyesi, Giresun Belediyesi ve Bursa Namık Kemal Halk Dansları Topluluğu ekipleri sahne aldı. Halk danslarının sergilediği gösteride ortaya seyrine doyumsuz bir birinden güzel kareler çıktı.

Gösterinin ardından Afyonkarahisar Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubu sahne aldı. Şef Kürşat Bertuğ Arıcan yöneiminde gerçekleşen konserde Afyonkarahisar'lılar gönüllerince eğlendi. Solistler Hanife Gülnaz, Serap Nurderin, Nuri Elçi ve Salih Kılınç okudukları birbirinden güzel eserlerle Afyonkarahisarlılar'ı adeta kendisine hayran bıraktı.

Etkinliğe İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan