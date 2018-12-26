Tarihi Filistin Restoranı Aftim, Kentin Uğrak Noktası (2) - Beytüllahim

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aftim restoranındaki müşteriler

Müşterilere servis edilen yiyecekler

Selame'nin torunu ve restoranın şimdiki müdürlerinden Ala Selame ile röportaj

Müessesenin kuruluş hikayesinin yer aldığı duvara asılı olan levha

David Cameron'un restoran ziyaretine ait fotoğrafı

Ailesiyle Aftim'e gelen Murad Musa ile röportaj

Filistinli Rinta eş-Şumeli ile röportaj

İsrail'in 1948'de topraklarını işgal etmesinin ardından ailesiyle Beytüllahim'e göç etmek zorunda kalan Filistinli Saliba Selame'nin açtığı ve bugün üçüncü kuşak tarafından işletilen Aftim Restoranı, bölgenin uğrak mekanlarından biri haline geldi.

İsrail işgalinden önce Yafa'da ekmek fırını işleten Selame, 1948'de ailesiyle Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'e göç etmek zorunda bırakıldı.

Selame'nin torunu ve restoranın şimdiki müdürlerinden Ala Selame, Aftim'e Beytüllahim ve civar kentlerin yanı sıra farklı ülkelerden de turistlerin geldiğini, müşterileri arasında sanatçılar, siyasetçiler ve üst düzey diplomatların da bulunduğunu söyledi.

Ala Selame, "David Cameron İngiltere Başbakanı olduğu dönemde gerçekleştirdiği ziyaretinde burada kahvaltı etmişti. Ayrıca Suriyeli meşhur ses sanatçısı Asala Nasri de restoranımıza geldi." dedi.

"Aftim'e uğramayan kente hiç gelmemiş demektir"

Aftim'in müdavimleri için burası Beytüllahim'in vazgeçilmezleri arasında.

Ailesiyle Aftim'e gelen Murad Musa, restoranın hem yıllara dayanan geçmişi, hem geleneksel yemekleriyle Beytüllahim'in sembolleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Kuveyt'te ikamet eden Filistinli Rinta eş-Şumeli de Batı Şeria'yı her ziyaret ettiğinde mutlaka Aftim'de yemek yediğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu tarihi mekan bizi 1940'lara, belki daha da eskilere götürüyor. Mükemmel bir restoran, makul fiyatlarıyla 5 yıldızlı restoranlarla yarışıyor."

Kaynak: AA