TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
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TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYBURT'ta, yapımı 16'ncı yüzyıla dayanan Ferahşad Bey Camii, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen restorasyon çalışması ile Osmanlı'daki özgün görünümüne kavuşturulacak.

BAYBURT'ta, yapımı 16'ncı yüzyıla dayanan Ferahşad Bey Camii, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen restorasyon çalışması ile Osmanlı'daki özgün görünümüne kavuşturulacak.

Demirözü'ne bağlı Gökçedere beldesinde Akkoyunlu Hacı Ferahşad Bey tarafından 1517'de yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin tek kubbeli örneklerinden olan Ferahşad Bey Camii'nde, nisanda valilik koordinasyonunda başlatılan proje kapsamındaki restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2 milyon 157 bin TL maliyetle sene sonuna kadar tamamlanması hedeflenen restorasyon projesi ile tarihi yapı, Osmanlı dönemindeki özgün haline kavuşturulacak.

'3-4 AYLIK ÇALIŞMAYLA ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞACAK'

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, restorasyona ilişkin, "Yıl sonuna kadar yapılacak çalışmalarla Ferahşad Bey Camii'nin restorasyonunu tamamlamış olacağız. Şu an itibarıyla çok ciddi çalışma yürütülmekte, önümüzdeki yapacağımız 3-4 aylık çalışma ile bu tarihi mirası, eski görkemine kavuşturacak olmanın mutluluğunu, İnşallah bittiğinde de burada gelip buranın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

'5 BİN YILLIK TARİHE SAHİP'

Akkoyunlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Akkoyunlu da "Bayburt Türklerin en eski yerleşim yerlerinden biri olup, 5 bin yıllık tarihe sahiptir. Akkoyunlular Bayburt'ta çok uzun dönem hüküm sürmüşlerdir. Akkoyunlular Anadolu'daki gayrimüslimlerin Müslüman oluşunda çok büyük emekleri ve payları vardır. Gittikleri her yerde cami medrese bedesten aşevi han hamam gibi hayratlar yaparak o yerin manevi iklimine katkıda bulunmuşlardır. 1517'de dedem Hacı Ferahşad Bey tarafından bu cami ve medreseleri inşa etmiş ve buranında manevi iklimine hizmet etmişlerdir? diye konuştu.

TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU
TARİHİ FERAHŞAD BEY CAMİİ'NDEKİ RESTORASYONDA HEDEF YIL SONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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