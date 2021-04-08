Tarihi eserlerin mahallelerinde kalması için oturma eylemi başlattılar (2)
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Tarihi eserlerin mahallelerinde kalması için oturma eylemi başlattılar (2)

Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR - Haberler | Güncel
Tarihi eserlerin mahallelerinde kalması için oturma eylemi başlattılar (2)

ESERLERİN TAŞINMASI ERTELENDİAntalya'nın Korkuteli ilçesinde, cami duvarında kullanılan, Geç Roma dönemine ait tarihi eserlerden 4'ünün taşınması kararı üzerine Osman Kalfalar Mahallesi'nde yaşayanlar, istemediklerini belirtip, oturma eylemi yaptı.

ESERLERİN TAŞINMASI ERTELENDİ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, cami duvarında kullanılan, Geç Roma dönemine ait tarihi eserlerden 4'ünün taşınması kararı üzerine Osman Kalfalar Mahallesi'nde yaşayanlar, istemediklerini belirtip, oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Elmalı Müze Müdürü Yunus Reyhan Taşçıoğlu, 4 saatlik oturma eyleminin ardından mahallelinin uzun süren itirazları sonucu taşıma işlemini yapamadıklarını tutanak altına aldı. Eserleri taşıma işlemi, çeşitli görüşmeler yapılması için ertelendi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri, bölgeden ayrıldı.

MAHALLELİ MEMNUNMahallede yaşayanlar ise erteleme kararını sevinçle karşıladı. Muhtar Murat Duran, kararın yerinde olduğunu belirterek, "Hala taşınma ihtimali var ancak bize bir süre verildi. Bu süre içinde yetkililerle görüşüp, bu eserlerin burada kalmasını sağlayacağız" diye konuştu.Mahalleliden Enver Sarı da "Mücadele ettik ve kazandık. Bu eserler, 532 yıldır burada, bir o kadar yıl daha inşallah kalacak" dedi.

Salih Yalçın ise "Bizim dedelerimiz bu eserleri buraya getirmiş. Bu eserler burada kalacak, mutluyuz" diye konuştu.


Tarihi eserlerin mahallelerinde kalması için oturma eylemi başlattılar (2)
Tarihi eserlerin mahallelerinde kalması için oturma eylemi başlattılar (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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