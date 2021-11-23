TARİHİ ÇINARIN GÖLGESİNDE 'MEMLEKETİM ANTALYA' TAKVİMİ TANITIMI

ANTALYA Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) 'Memleketim Antalya' takvimi, 2022 yılı için ' Akdeniz'in Tarihi Ulu Çınarları' temalı hazırlandı. Takvim lansmanı tabiat anıtı olarak kabul edilen 2 bin yaşındaki Gedelma Çınarı'nın altında gerçekleşti.

Kemer ilçesinin 700 rakımlı Gedelme Yaylası'ndaki 2 bin yaşındaki tabiat anıtı Gedelma Çınarı'nda, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından 'Memleketim Antalya' takviminin tanıtım yapıldı. 2022 yılı için 'Akdeniz'in Tarihi Ulu Çınarları' temalı hazırlanan takvim lansmanına Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, KETAV Yönetim Kurulu üyesi Aydın Aytuğ, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kemer İl Alan Temsilcisi Mehmet Akbaba, AGC Başkan Yardımcısı Ahmet Duran Yenigün ve davetliler katıldı.

Tanıtım etkinliğinde açıklama yapan Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, çınar ağacı kültürünün Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu söyledi. Türkiye'de dikilen çınar ağaçlarının özel anlam taşıdığını ifade eden Kaymakam Gemici, "Çınar ağacı uzun yıllar yaşayabilen bir ağaç. Çınar ağacı çevresindeki insanlara verdiği serinlik ve gölge ile her zaman mutluluk veren bir ağaç olmuştur. Kemer Türkiye'nin hem doğa hem de turizm anlamında önde gelen ilçelerinden. Gedelma'daki çınar ağacını takvimlerinde yer verdiği için Antalya Tanıtım Vakfı'na teşekkür ediyorum" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Gedelma Yaylasındaki çınar ağacının önemine vurgu yaptı. Topaloğlu, şunları söyledi:

"İnsan ömrünün yaklaşık 70 yıl olduğunu düşünürsek üzerinden kaç nesil geçmiş. Bu ağaç kimine göre 2 bin yıllık kimine göre de 2 bin 700 yıllık. Hala ayakta ve dimdik duruyor. Çınar ağacının arkasında bir kalemiz var. Bunları turizme kazandırırsak insanlar geçmişimizi de tanır. Ülkemizin güzelliklerini tanıtmamız gerekiyor. Bölgemizin tanıtımına da büyük katkısı olacaktır.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise şöyle konuştu:

"Antalya Tanıtım Vakfı'nın 15 yıldır süren geleneği bu sene Gedelma Çınarı'nın önünde yapıldı. Akdeniz'in çınarlarıyla 2022 yılı temamız için çok güzel bir yerde lansmanı yapıyoruz. Burada önemli olan Antalya'daki turizm algısının sadece 'deniz, kum, güneş' olmadığı, doğal zenginliklerimizin çok önemli olduğunu belirtmek. Dünyanın çevre, sürdürülebilirlik konusunda bu kadar hassas olduğu dönemde tarihi çınarımız kaç yaşında ve hala ayakta. Kültürümüzle ve doğamızla misafirlerimize, yerli ve yabancı turistlerimize onu göstermeye, tanıtmaya ve masa takvimleriyle gündeme getirmeye geldik. Benim için mutlu bir gün anıt ağacımızın önünde olmak insana müthiş bir hava katıyor ve mutluluk veriyor."

Tarhana çorbasının ikram edildiği etkinliğe katılanlarla Gedelma Çınarı Tabiat Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekildi.