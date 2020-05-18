Tarihi camide mukabele geleneği canlı yayınla sürdürülüyor
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Tarihi camide mukabele geleneği canlı yayınla sürdürülüyor

Adıyaman'da tarihi Ulu Cami'de yaşatılan asırlık mukabele geleneği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "online" sürdürülüyor.

Tarihi camide mukabele geleneği canlı yayınla sürdürülüyor
18.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:09

Adıyaman'da tarihi Ulu Cami'de yaşatılan asırlık mukabele geleneği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "online" sürdürülüyor.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, ramazan ayında her gün bir saat sosyal medyadan canlı yayınla Kur'an okuyor. Yine aynı gün içerisinde Dulkadiroğulları döneminde yapılan Ulu Cami'de imam İsmail Erdoğan ile müezzin Mustafa Yılmaz da online olarak mukabele geleneğini devam ettiriyor.

Asırlardır devam eden bu gelenek sosyal medyada sürdürülerek cemaatin mutluluğu sağlanırken bir yandan da caminin manevi havası evlere taşınmış oluyor.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın manevi atmosferini bu süreçte de devam ettirmek istediklerini söyledi.

Ramazan denildiği zaman 7'den 70'e bütün Müslümanların aklına Kur'an geldiğini dile getiren Taşcı, şöyle konuştu:

"Çünkü Allah, 14 asır önce yine böyle bir ramazanda Kur'an-ı Kerim'i insanlığa indirdi. Ramazan ayı içerisinde yapılabilecek en hayırlı ibadetlerin başında Kur'an ile buluşmak ve okumak geliyor. Bugün bizim 14 asırdır devam ettiğimiz ve inşallah da kıyamete kadar devam ettireceğimiz mukabele geleneği Hazreti Cebrail ile Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in karşılıklı okumalarından bize kalmıştır. Onlardan bizlere bir hediyedir."

"Makamımda her gün mukabele okuyorum"

Taşçı, kentteki bütün camilerin her ramazan ayında şenlendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu yıl bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını herkesi esir aldı. Buna bağlı olarak da evlerimizde izolasyona mecbur kaldık. Bu tedbirler kapsamında camilerimiz ibadete kapalı. Hüzünlü ve buruk bir ramazan yaşıyoruz. Salgın her ne kadar camilerimizde cemaatle buluşmamıza engel olsa da sosyal medya üzerinden mukabele geleneğimizi ve vaazlarımızı hiç ara vermeden aynen camilerimiz açıkmış gibi büyük heyecanla devam ettiriyoruz. Kendim de makamımda her gün saat 11.00 ile 12.00 arasında mukabele okuyorum. Adıyamanlı kardeşlerim büyük bir teveccüh ile takip ediyor. Öğleden sonra da tarihi Ulu Cami'de imam ve müezzin tarafından mukabele okunuyor."

"Manevi havayı evlere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz"

Ulu Cami İmamı İsmail Erdoğan ise salgın nedeniyle yüz yüze mukabele geleneğine ara verildiğini belirterek, "Bizler cemaatin camiyle buluşmasının sıkıntılı olduğu bu zaman diliminde bu manevi havayı teneffüs ettirebilmek için tarihi Ulu Cami'de online olarak müezzin arkadaşımızla cemaatimizin evlerine konuk oluyoruz. Her ne kadar yüz yüze okumanın havasını teneffüs edemesek de bu manevi havayı dijital sistemler üzerinden evlere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Müezzin Mustafa Yılmaz da hüzünlü bir ramazan ayı yaşadıklarını dile getirerek, "Bizler Adıyaman Müftülüğünün önderliğinde mukabele geleneğimizi online olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Tarihi Ulu Cami'de mukabele ibadetimizi sosyal medya üzerinden yaşama ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Günün iki vaktinde mukabele okuyarak manevi atmosferi halkımızın evine taşımış oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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