Tarihi bıçakçıda Kurban Bayramı hareketliliği

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İzmir'deki bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İzmir'deki bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Osmanlı döneminden kalma dükkanda esnaflık yapan Ömer Akdemir, vatandaşların kaliteli bıçak almalarını, ucuz ve kalitesiz bıçakların hayvana eziyet olduğunu vurguladı. 2 bin derece sıcaklıkta çalışan Akdemir, ürünlerini ihraç da ediyor.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bıçakçılarda hareketlilik başladı. İzmir'de de bayram öncesi bıçaklarını keskinleştirmek isteyen vatandaşların adresi Kemeraltı Çarşısı oldu. Bıçakçılar şu günlerde yoğun bir mesai yaparken, Osmanlı döneminden kalma tarihi dükkanda baba mesleğini devam ettiren Ömer Akdemir de bayram öncesi özel siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Kurban ibadetinin doğru yapılması için kaliteli, çelikten üretilmiş bıçakların kullanılması gerektiğini, ucuz bıçakların kurban edilecek hayvanlara acı verebileceğini belirten Akdemir, artan talep karşısında memnun olduğunu, ürünlerini ihraç ettiğini söyledi. İzmir Kemeraltı'nda 100 yıldan fazladır bulunan, kökleri Osmanlı dönemi demir ustalarına dayanan dükkanda babasından devraldığı mesleği devam ettiren Akdemir, "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Burası babamın ustasının ustasından beri açık. Babamın ustası burada çırakmış. Osmanlı'dan beri sönmeyen bir ocak" dedi.

"2 bin derece sıcaklıkta çalışıyoruz"

Sıcak yaz aylarında İzmir'de çalışmanın zor olduğunu, ocak başında çalışmanın daha da zor olduğunu söyleyen Akdemir, "Yazın çalışmak zor oluyor, çünkü ocağın sıcaklığı 2 bin dereceyi buluyor. Hem havalar sıcak hem ocak sıcak ama seviyoruz bu işi, yıllardır yaptığımız bir iş. Yaş 50'ye dayandı, çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum" diye konuştu.

"El yapımı bıçak ucuz olmaz"

Kaliteli bir bıçağın zorlu bir süreçte üretildiğini anlatan Akdemir, kalitenin yanında el işçiliğinin önemine de vurgu yaparak, "Yay çeliklerinden dövülerek yapılan bıçakların kesimi diğer çeliklere benzemez, çok güzel kesim yapar. İnce bir el işçiliğiyle ve doğru ustalıkla yapıldığı zaman iş görür. Ayrıca piyasada çok kalitesiz ürün var. Sadece ucuz olsun diye yapılan ürünler var. Bunun yanında bir de pahalı ama kalitesiz ürünler var. Bize şikayette bulunan insanlar var. Bir kere kaliteli bıçak, el yapımı bıçak ucuz olmaz. El yapımı bıçak, görüntüsünden belli olur. Kaliteli ürün fiyatından da belli olur. El yapımı bıçaklar uzun bir işçilik ister. Seri imalatlar ucuz olur" dedi.

"Yurt dışına ürün ihraç ediyoruz"

Özel üretim siparişleri aldıklarını söyleyen Akdemir, "Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişiye, ustalara ve otellere el yapımı ürünler üretiyoruz. Özellikle son zamanlarda süs eşyası olarak kullanılmak istenen, ağzı keskin olmayan pala, bıçak ve balta siparişi alıyoruz. Hatta kimi zaman bu siparişlere yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı