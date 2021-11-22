Tarihi aydınlatan 'Beykoz 2021 Sempozyumu' sona erdi

İSTANBUL - Beykoz'da sanayiden tarıma, kültürel mirastan, turizm ve edebiyata birçok yönden masaya yatırıldığı ve alanında uzman 76 akademisyenin bilimsel tebliğiyle geleceğe ışık tuttuğu "Beykoz 2021 Sempozyumu" sona erdi.

Beykoz Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen sempozyumda, yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, ilçe sakinlerinin tarihi ve çağdaş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, ilçenin kalkınmasına dair imkanların tespiti hedeflenerek sakinlerine odaklanarak Beykoz'un vizyonuna katkı sunması amaçlandı. İlki 2019 yılında hayata geçen sempozyum serisinin 3. ve son halkası olan buluşma toplam 17 oturum, 76 konuşmacı ve 72 tebliğiyle bu yıl da arşiv belgeleriyle ilçe tarihini tekrar gün yüzüne çıkardı.

Akademisyenler ilçeye dair önerilerini dile getirdi

Toplam 3 gün süren salgın koşulları nedeniyle fiziksel ortam yerine çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyumda akademi, kültür, eğitim ve sivil toplum kuruluşları tarafından ilgiyle takip edildi. Gerçekleştirilen sempozyumda akademisyenler hazırladıkları tebliğlerle ilçeye bilimsel ve kapsamlı bir perspektif ile bakarken, ilçenin kültürel ve tarihi birikimi ile mevcut potansiyelinden yola çıkarak geleceğe dair önerileri de dile getirdi.

İlçeye farklı bir bakış sağlayan sempozyumun 3. ve son gününde "Boğaziçi: Bir Yaşama Kültürü", "Kalkınma, Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik", "Edebiyatımızda Boğaziçi ve Beykoz I", "Edebiyatımızda Boğaziçi ve Beykoz II", "Beykoz'da Gençlerin Kent Deneyimleri", "Beykoz: Emek ve Üretim Tarihi", "Beykoz: Bir İmkan Olarak Kültür ve Endüstriler", "Beykoz'da İstihdam", başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Yapılan oturumların ardından Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın değerlendirme ve teşekkür konuşmaları gerçekleşti. Konuşmalarında Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Beykozlu vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.