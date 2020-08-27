Tarihi Anıt ağaçların restorasyonuna başlandı
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Tarihi Anıt ağaçların restorasyonuna başlandı

Tarihi Anıt ağaçların restorasyonuna başlandı Kilis'te, koruma altında bulunan tarihi Anıt ağaçlarının Budam ve Rehabilitasyon çalışmaları başladı.

27.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:03

Tarihi Anıt ağaçların restorasyonuna başlandı

KİLİS - Kilis'te, koruma altında bulunan tarihi Anıt ağaçlarının Budam ve Rehabilitasyon çalışmaları başladı.

Kilis'te bulunan 4 tarihi anıt ağaçların korunmasına yönelik olarak, "Anıt Ağaç ve Tescilli Ağaçlarda Budam ve Rehabilitasyon çalışmaları" başladı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü kontrolünde bulunan tarihi ağaçların restorasyonun yapılması için başlatılan çalışmalar sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Anıt Ağaç ve Tescilli Ağaçlarda Budam ve Rehabilitasyon yapılması için gönderilen ekip çalışmalarını başladı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürü Ali Kantar, Kilis'te tescilli 4 anıt ağaç bulunduğunu ifade ederek, "Bu ağaçların sürekli kontrollerini yapıyoruz. Ağaçlarla ilgili çalışma yaparak bakanlığa gönderdik. Bu ağaçların bakıma, onarıma, tedaviye ihtiyacı olduğunu bildirdik. Bakanlığımız Şanlıurfa bölgeye bağlı illerde anıt ağaçların restorasyonun yapılması için çalışma başlattı. Bugün ilimizde anıt ağaçların bakım ve onarımları yapılıyor. Bu tarihi anıt ağaçlarının hepsinin bir hikayesi vardır. Polateli ilçesinde çınar ağacı, Ravanda kalesinin karşısında kızıl çam ağacı, Kilis merkeze bağlı Duruca köyünde çınar ağacı ve Kilis merkezde de bir çınar bulunuyor" dedi.

Kantar, Kilis'te yeni tarihi anıt ağaçların tescil edilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Tarihi Anıt ağaçların restorasyonuna başlandı

Kaynak: İHA

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