Tarihi Adil Beştaş Evi, Türk Ocakları ile hayat buldu

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore etmesinin ardından Türk Ocakları Derneği Denizli Şubesi'ne tahsis ettiği tarihi Adil Beştaş Evi görkemli bir törenle hizmete açıldı. Türk Ocakları'nın, kendisine yakışan bir binada hizmetlerini başarıyla sürdürmesini temenni eden Başkan Zolan, "Türk Ocakları'nın ışığı hiç sönmesin" dedi. 11. 12. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ederek yok olmaktan kurtardığı Adil Beştaş Evi bir süre önce Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın imzaladığı protokolle Türk Ocakları Denizli Şubesi'ne tahsis edilmişti. 1940'lı yıllarda inşa edilen tarihi evin hizmete açılması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Irak Türkmen Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı. Türk Ocakları Denizli Şubesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen görkemli tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Osman Zolan Türk Ocakları'nın ilk üyelerinden Prof. Dr. Tok, açılış konuşmasında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Adil Beştaş Evi'ni şehir yaşamına kazandırarak Türk Ocakları'na tahsis eden Başkan Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Eskiden belediye başkanına Şehrül-Emin, 'en güvenilir insan' denirdi. En güvenilir insana beytülmal yani devletin malları emanet edilir. Bizim şehrül eminimiz de Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Türk Ocakları'nın ilk üyelerinden Osman Zolan Başkanımızdır. Bu millet beytülmalı Şehrül Emin Osman Zolan'a emanet etmiştir. Türk Ocakları olarak bu tarihi yapıyı bizlere tahsis ettiği için biz kendisine müteşekkiriz" dedi. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz ise, Türk Ocakları'nın kuruluşundan bu yana çalışmalarını anlatarak Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının öneminden bahsetti. Prof. Öz, "Bu güzel hizmet binasının tahsisinde büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Meclisimizin tüm üyelerine ve Sayın Valimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Başkan Zolan: "Köklerimizden aldığımız güçle daha ileriye" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, 110 yıl önce faaliyetlerine başlayan Türk Ocakları'nın, kendisine yakışan bir binada hizmetlerini başarıyla sürdürmesi temenni etti. Önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Belediye Başkanı Nihat Zeybekci ile birlikte Türk Ocakları'na yakışan bir yer tahsis etmek için istişare ettiklerini anlatan Başkan Zolan, "Ben bunu canı gönülden yaptım. Ecdattan gelen değerimizin burada yaşaması gerekiyordu. Bu ocak hepimizin, bu şemsiye hepimizi kapsıyor. Geçmişten gelen değerlerimize sahip çıkarak, köklerimizden aldığımız güçle daha ileriye, daha güçlü bir şekilde yürüyelim" dedi. Denizli'nin ecdat tarafından fethedildikten sonra bir daha düşman postalı görmediğini, bu nedenle kurtuluş günü olmadığını kaydeden Başkan Zolan, Denizli'de yaşanan Miryokefalon ve Kazıkbeli Savaşlarının kent tarihindeki önemine değinerek, "Bize yakışan bu emanete sahip çıkabilmek, yere düşürmemektir. Bizden sonra gelenlere sapasağlam, lekesiz, çiziksiz bir şekilde aktarabilmektir. Biz böyle güzel bir binada Türk Ocağımızın ışığı hep yansın, hiç sönmesin istedik. Güçlü yürüyüşümüz daim olsun" diye konuştu. Açılış dualarla yapıldı Irak Türkmen Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, 1912'den günümüze kadar tüm dünyada yaşayan Türklerin Türk Ocağı'na sahip çıktığını ve yüz üstü bırakmadığını anlattı. Milletvekili Salihi, "Bugün hem binamızın açılış günü hem de fikirlerinden ayrılmadığımız büyük Türkçü Hüseyin Nihal Atsız'ın doğum günüdür. Bu hizmet binamızda Türkçülüğü benimsemiş kişilerin yetişmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, Türk Ocağı'nın kurulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin fikri, siyasi ve kültürel temellerinin oluştuğuna dikkati çekti. Tarihi Adil Beştaş Evi'nin bu hale gelmesinde büyük destekleri olan Başkan Zolan'a teşekkür eden Vali Atik, "Bizler için çok kıymetli. Bu ocağın tütmesi için, Türkçülüğün yaşaması için böyle bir mekanın olması bizim için çok önemliydi" diye konuştu. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Tok, katkılarından dolayı Başkan Osman Zolan'a plaket takdim etti, ardından dualarla açılış gerçekleştirildi. . Benzer Başlıklar

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