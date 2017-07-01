Tarihe Tanıklık Eden Restoran
Bölünen Almanya'nın yeniden birleşmesinin mimarı Helmut Kolh için Strasbourg büyük önem teşkil ediyor.
Bölünen Almanya'nın yeniden birleşmesinin mimarı Helmut Kolh için Strasbourg büyük önem teşkil ediyor.
Kohl, ülkesinin Fransa ile ilişkilerini geliştirirken Strasbourg önemli bir buluşma noktası oldu.
Alman liderin bu kentte en sık gittiği Chez Yvonne isimli restoranın sahibi Marjolaine de Valmigere Kohl ile anılarını şu şekilde dile getirdi: "İşte bu masada Helmut Kohl, Jacquec Chirac ile birlikte oturup yemek yiyordu. Onlar biralarını içerken, bir taraftan da Alsace bölgesinin geleneksel shoucrouet yemeğini yiyordu."
Fransa'nın Strasbourg kentinin Avrupa siyasetinde önemli bir yeri var. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin merkezi bu kentte.
Helmut Kolh, Strasbourg'da gerek Jacques Chirac, gerek François Mitterand ile buluşmalarında yıllarca karşı cephede savaşan Almanya ve Fransa arasındaki yeni dostluğun temellerini attı.
Fransız tarihçi Frederique Berrod tarihe tanıklık eden restoran ile ilgili şunları söyledi: "Bu restoran çok önemli. Çünkü Helmut Kohl hem Jacques Chirac hem de François Mitterand ile burada buluşuyordu. Onlar burada Avrupa'nın geleceği hakkında özel görüşmeler gerçekleştiriyordu. Kohl, Chirac ile görüşmeye başladığında Fransız lider daha yeni yeni seçilmişti. Onlar Fransız-Alman işbirliğinin Avrupa'nın inşasındaki önemini tartışıyorlardı. Maastricht sözleşmesi ile ilgili müzakerelerin de temeli yine bir anlamda burada atıldı."
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Tags: restoran Avrupa Birliği eden Lokantacılık tanıklık Tarihe Jacques Chirac Almanya politikası Gepost: 01 juli 2017