Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi'nde
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Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Tarih yazan Cadillac Rahmi M. Koç Müzesi'nde
Bültenler - Haberler | Güncel

Tek silindirli motoru, eğimli direksiyon simidi, pirinç lambaları ve havalı kornasıyla sergilenen Cadillac, otomotiv endüstrisinde yazdığı tarihi meraklılarına aktarıyor.

Endüstri, ulaşım ve iletişim tarihinin efsanelerinden oluşan 14 binin üzerindeki obje ile geçmişi bugünde yaşatan Rahmi M. Koç Müzesi, yeni bir objeye ev sahipliği yapıyor. 1903 model Cadillac, müzenin klasik otomobil koleksiyonuna eklendi. Sadece kendi döneminde ilgi görmekle kalmayıp zamanın ilerisindeki gelişmelere de kılavuzluk eden Cadillac, 1902 yılında Henry Leland tarafından üretildi. İsmini, 1701 yılında Detroit şehrini kuran Fransız kaşif Antoine De La Mothe Cadillac'tan alan otomobilin ilk prototipi, Model A olarak adlandırıldı.

İlk Cadillac, at arabası görünümünden tam ayrılmamış olsa da eğimli direksiyon simidi, aks pimleri, debriyaj ve fren pedalları gibi teknik detayları ile dikkat çekiyordu. Ocak 1903'te New York Otomobil Fuarı'nda gördüğü ilginin ardından Model A'dan 2 bin 300 adet sipariş edildi. Cadillac'ın mükemmel bir tasarıma sahip tek silindirli motoru, çoğu tek silindirli motordan daha fazla güce sahipti ve 1909-1914 yılları arasında dört silindirli modelleri de üretilmesine rağmen popülerliğini korudu.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen ve en eski Cadillac olduğu tahmin edilen otomobilin, piyasaya sürüldüğü dönemde ek ücrete tabi olan, arkadan giriş yapılan bir arka koltuk eklentisi mevcut. Aynı dönemde yine ekstra aksesuar olarak sunulan pirinç lambalar, havalı korna ve yana monte edilmiş sepetler de bulunuyor. Aracın en büyük özelliği, 1850 yıllarında silah sanayisinde ilk kez kullanılan ancak fazla yayılmayan toleranslar sistemi. Parçalar arasında değişime olanak sağlayan ve performans, bakım, tamir kolaylığı ve uzun ömür açısından şart olan toleranslar sistemi bugün sanayinin her dalında kullanılıyor.

Kaynak: Bültenler

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