Tarih-i Ebü'l-Feth kitabı yayımlandı

Osmanlı Tarihçisi Tursun Bey'in Fatih Sultan Mehmed dönemindeki gaza ve fetihleri anlattığı ve Prof. Dr. Mertol Tulum'un yayına hazırladığı Tarih-i Ebü'l-Feth (Fetih Babası'nın Tarihi), Ketebe Yayınları'ndan çıktı.

Osmanlı Tarihçisi Tursun Bey'in Fatih Sultan Mehmed dönemindeki gaza ve fetihleri anlattığı ve Prof. Dr. Mertol Tulum'un yayına hazırladığı Tarih-i Ebü'l-Feth (Fetih Babası'nın Tarihi), Ketebe Yayınları'ndan çıktı.

Osmanlı tarihçisi Tursun Bey'in Fatih Sultan Mehmed'in savaşlarını ve fetihlerini anlattığı ve Prof. Dr. Mertol Tulum'un yayına hazırladığı Sultan II. Bayezid döneminde kaleme alınmış olan "Tarih-i Ebü'l-Feth (Fetih Babası'nın Tarihi)", yayımlandı. Ketebe Yayınları'ndan çıkan kitap, dil ve üslup bakımından aynı dönemde yazılmış üç önemli kaynak olan Aşık Paşazade, Neşri ve Oruç Bey'in tarihlerinden ayrılıyor.

Kitabın yayına çıkmasının ardından, yayın şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Bu tarih kitaplarının açık, duru bir dille; süssüz, yalın ve kolay anlaşılır bir üslüpla, kısa Türkçe cümlelerle yazılmalarına karşılık, Tarih-i Ebü'l-Feth, Arapça ve Farsça kelime ve gramer yapılarıyla yüklü ağır ve kapalı bir dille; geniş tasvirlere yer veren, edebi sanatlarla bezenmiş süslü, özentili özenli bir üslüpla, kuruluşları bakımından yabancı uzun cümlelerle yazılmış. İyi eğitim görmüş, Arapça ve Farsça'yı edebiyat yapabilecek seviyede bilen Tursun Bey'in o dönemde yaşadığı ve gördüklerini kaleme alması sebebiyle Tarih-i Ebü'l-Feth (Fetih Babası'nın Tarihi), önemli bir tarihi kaynak olarak değerlendiriliyor. Eser, 1977'de ilk yayımlandığında Milli Kültür Vakfı tarafından birincilik ödülüne layık görülmüş ve ödülü Turgut Özal takdim edilmiş etmiş. Çalışmalarını Türkçe tarihi metinler üzerine yoğunlaştırmış Prof. Dr. Mertol Tulum'un yayına hazırladığı "Tarih-i Ebü'l-Feth (Fetih Babası'nın Tarihi)", iki ciltlik hem çeviriyazı hem de günümüz diline aktarılmış haliyle Fatih dönemi araştırmacılarını ve tarihe ilgi duyan tüm okuyucularını bekliyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı