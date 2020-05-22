Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında

Tapu Müdürlüğü, 173.kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında
22.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:04

Tapu Müdürlüğü, 173.kuruluş yıldönümünü kutluyor. Tapu ve Kadastro Erzincan Bölge Müdürlüğü'nün 173.kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Erzincan'da Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 173. yıldönümü, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatlarında kutlandı. Tapu ve Kadastro Erzincan Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını belirten Dayıkaraca, konuşmasında şunlara yer verdi:

"İki asra yakın bir zamandan bu yana, vatandaşlarımızın güveninin ve mülkiyetinin teminatı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımızda 20 bine yakın personelimiz, 24 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüz, 973 Tapu Müdürlüğümüz, 81 Kadastro Müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 9 milyona yakın işlem hacmi ile yılda yaklaşık 25 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir. 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan Genel Müdürlüğümüz, 1871'de Nezarete dönüştürülerek Defter-i Hakani Nazırlığı olmuş ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Bilgi teknolojilerini kullanan en iyi kurum ödülüne sahip genel müdürlüğümüz web tapu, tapu takas, e- haciz, parsel sorgulama, e - randevu gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için alt yapısını genişletmektedir. Covit 19 salgını nedeniyle de zor günler geçirdiğimiz bu günlerde de tüm imkanlarıyla çalışanların ve vatandaşımızın bu süreci sıkıntısız atlatmaları için yoğun çaba harcamaktadır. Bu süreçte bölgemize bağlı illere de desteğini sağlamaktadır" - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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