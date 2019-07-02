Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Hastane ve bankalarda uygulanan el okuma sisteminin tapu müdürlüklerinde uygulanması lazım. Bu yöntemle sahte tapu satışların önüne geçebiliriz." dedi.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde gruplar adına milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, düzenlemenin yeteri kadar tartışılmadığını, geçmişte yapılan düzenlemelerden birtakım çevrelerin faydalandığını, yeni teklifin de 'acaba birilerine rant mı dağıtılıcak?' sorusunu akla getirdiğini öne sürdü.

Türkkan, "Doğu Türkistan" meselesine de değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'de temaslarını sürdürdüğünü ve kamplarda yaşayan yaklaşık 1 milyon Türk'ün hassasiyetinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

MHP Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Baki Şimşek, teklifle mülkiyet hakları çerçevesinde vatandaşların yaşadığı sıkıntıların giderilmesinin amaçlandığını vurguladı. Şimşek sahte tapu satışlarına karşı alınacak önlemlere değinerek, "Hastanelerdeki el okuma sisteminin tapu müdürlüklerinde uygulanması lazım. Yapılan hataların önlenmesinde çok etkili bir yöntem olacak. Bu yöntemle sahte satışların önüne geçebiliriz." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise şehirlerde bir planlamanın yapılmadığını, kararların merkezden alındığını, kentsel dönüşüm adı altında şehirlere ihanet edildiğini öne sürdü. Diyarbakır'daki kentsel dönüşüm ile toplumun hafızasının silindiğini, TOKİ binalarında yaşayan insanların mutsuz olduğunu savunan Paylan, teklifte vatandaşların taleplerinden ziyade müteahhitlerin taleplerinin yansıdığını ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de büyükşehir belediyelerinde Kamu Ortaklık Payı için ayrılan kamulaştırmaların yapılmadığını, bu alanlar için ayrılan yerlerin kamunun eline geçmediğini, yerel yönetimlerin elindeki yetkilerin merkezi yönetime verildiğini savundu.

Şahsı adına söz alan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise düzenlemenin imar rantına dönük olduğu yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını, teklifin iddia edilenin aksine rantın önlenmesi amacıyla hazırlandığını vurguladı.

Minsolmaz, düzenlemeyle vatandaşların menfaatine uygun bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Kanunun tüm hükümleri tek tek incelendiğinde göreceksiniz ki tapu mevzuatında vatandaşımızın işlem yükünü ve kırtasiyesini azaltan uygulamalar olduğu anlaşılacaktır." şeklinde konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA