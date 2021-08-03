Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı
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Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerle ilgili yaptığı açıklamaları henüz gündemdeki yerini kaybetmeden bu sefer başka bir olayla gündeme geldi. Meclis toplantısında AK Partili üyelere sinirlenen Özcan, "Sizi Cumhurbaşkanı gibi mi sakinleştireyim? Alın o zaman size çay!" diyerek meclis üyelerine çay fırlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, kentteki yabancılardan 10 kat daha fazla su faturası ve katı atık vergisi alacağını söylemesinin ardından bir anda Türkiye gündemine oturmuştu. Özcan'ın açıklamaları kimileri tarafından destek bulurken, kimi ise suyun en temel yaşam maddesi olduğunu belirterek, Özcan'ı kınadı.

Tanju Özcan gündemden düşmüyor! 'Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım' diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı

BU SEFER DE ÇAY ATMASIYLA GÜNDEME GELDİ

CHP'li Özcan, yabancılara yönelik su faturası açıklamaları gündemden düşmeden bu kez de AK Partili üyelere çay fırlatmasıyla gündeme geldi. Özcan, Meclis toplantısında ses yapmaları nedeniyle sinirlendiği AK Partili Meclis üyelerinin sıralarına, "Sizi Cumhurbaşkanı gibi mi sakinleştireyim? Alın o zaman size çay!" diyerek çay fırlattı.

Tanju Özcan gündemden düşmüyor! 'Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım' diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı

ÇAY FIRLATMASININ ARDINDAN GERGİNLİK

Bolu'da, geçtiğimiz hafta kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclis toplantısında konuyu önerge olarak üyelere sundu.

Başkan Özcan'ın önerisi AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi. Meclis üyelerinin kendilerine söz verilmemesine sinirlenmesi üzerine Başkan Özcan, masasının altından çıkardığı çayları üyelere fırlattı. Çay fırlatılması üzerine gergin anların yaşandığı meclis salonunu terk eden Özcan'a AK Parti ve MHP'li üyeler "faşist, diktatör, terbiyesiz" diyerek tepki gösterdi.

Tanju Özcan gündemden düşmüyor! 'Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım' diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı

"GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER"

Önergeyle ilgili konuşan Özcan, "Önerge getiriyorum. Bolu'da yaşayacaksan eğer bazı maliyetlere katlanman gerekiyor. Buradaki sığınmacılara sesleniyorum. Bunlar mülteci değil sığınmacı. Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Benden önceki belediye başkanı da davet etmedi. Sizi devlette Bolu'ya zorla göndermedi. Siz bir tercih hakkı kullandınız. Geldiniz Bolu'ya yerleştiniz. Kiminiz geçici ikametgah aldı. Kiminiz almadı. Bolu'ya yerleşmek tercihse, nasıl Bodrum'da pahalı bir beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmeye razı oluyorsan Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamalarla muhatap olabilirsiniz. Bu tür uygulamaların muhatabı yapmam diye belediye varsa buyurun kapımız açık. Taşınmanıza da yardımcı oluruz. Benim bu konudaki son sözüm şudur. Geldikleri gibi gidecekler" dedi.

Tanju Özcan gündemden düşmüyor! 'Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım' diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı - Haberler
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