Tanju Özcan'dan HDP'liler ile gazetecilere suç duyurusu

BOLU (DHA) - BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kendisini kadın personeli Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için işten çıkarmakla suçlayan HDP'li 2 vekil ve yönetici ile bazı gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Personelin defalarca uyarılmasına rağmen siyasi paylaşımlar yaptığını ve kendisinin istifa ettiğini belirten Özcan, "Bazı şehirlerde HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir ama ben HDP desteğiyle seçime girmedim" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün işten çıkarıldığını iddia etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da düzenlediği basın toplantısında, HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ali Kenanoğlu, HDP'li yönetici Cesim Soylu ile gazeteciler Kemal Özkiraz, Veli Saçılık ve Hilal Nesrin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.