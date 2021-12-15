Tanju Özcan'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, "Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediyede düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine, "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı olduğunu ifade etmişti. Biz zaten sayın cumhurbaşkanının nesine karşı çıkıyoruz. Bir partinin genel başkanı olmasına karşı çıkıyoruz. Ben geçenlerde bir tweet attım. Siyasi parti başkanları cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır, başka biri olmalıdır. Siyasi parti genel başkanları parlamenter sisteme dönünceye kadar yönetimde görev almalıdır" dedi.