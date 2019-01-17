Tanju Çolak'tan AK Parti Buca Adayına Destek

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan'a destek verdi.

Arslan, seçim çalışmaları kapsamında, Çamlıkule Mahallesinde bir evi ziyaret etti. Ev ziyaretinde Çolak da sürpriz yaparak Arslan'ın bulunduğu eve geldi.

Burada konuşan Çolak, şunları kaydetti:

"Genel seçimlerden önce de Buca'daki seçim çalışmalarına katılmıştım. Mustafa Arslan, o zaman Ak Parti Buca İlçe Başkanı olarak seçim çalışmalarını koordine ediyordu. Çok çalışkan bir insan, Buca'nın onlarca yıldır birikmiş sorunlarının altından kalkabilecek bir yetenek. Ben kendisine sonuna kadar kefilim ve sizlerden destek istiyorum. Buca, Mustafa Arslan ile güçlü ve etkin bir belediyecilik anlayışı ile inşallah sizleri dahi şaşırtacak kadar hızlı bir şekilde sorunlarından kurtulacak. Bununla da kalmayıp İzmir'in yeniden gözde ilçelerinden biri olacaktır."

Arslan da sürpriz ziyaretinden dolayı Çolak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA