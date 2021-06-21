TANGERANG - Endonezya'da sığınmacılara yönelik el sanatları kursu
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TANGERANG - Endonezya'da sığınmacılara yönelik el sanatları kursu

Anadolu Ajansı / Anton Raharjo - Haberler | Kültür Sanat

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Afgan sığınmacı Abdullah'ın diğer sığınmacılara eğitim vermesi Abdullah ile röportaj Liberty Society CEO'su Tamara Dewi ile röportaj Kamptan detaylar TANGERANG - Afgan sığınmacı Abdullah, Endonezya'nın Tangerang şehrindeki bir imalathanede verdiği eğitimlerle diğer sığınmacıların...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Afgan sığınmacı Abdullah'ın diğer sığınmacılara eğitim vermesi

Abdullah ile röportaj

Liberty Society CEO'su Tamara Dewi ile röportaj

Kamptan detaylar TANGERANG - Afgan sığınmacı Abdullah, Endonezya'nın Tangerang şehrindeki bir imalathanede verdiği eğitimlerle diğer sığınmacıların da kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için zanaat sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Abdullah, sığınmacılara koruyucu maske, çanta ve önlük gibi el işleri ürünlerin yapımını öğretiyor.

TANGERANG - Endonezya'da sığınmacılara yönelik el sanatları kursu
TANGERANG - Endonezya'da sığınmacılara yönelik el sanatları kursu
TANGERANG - Endonezya'da sığınmacılara yönelik el sanatları kursu
TANGERANG - Endonezya'da sığınmacılara yönelik el sanatları kursu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo

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