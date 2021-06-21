TANGERANG - Endonezya'da sığınmacılara yönelik el sanatları kursu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Afgan sığınmacı Abdullah'ın diğer sığınmacılara eğitim vermesi Abdullah ile röportaj Liberty Society CEO'su Tamara Dewi ile röportaj Kamptan detaylar TANGERANG - Afgan sığınmacı Abdullah, Endonezya'nın Tangerang şehrindeki bir imalathanede verdiği eğitimlerle diğer sığınmacıların...