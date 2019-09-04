Taner Şafak ile boşanan Tuğçe Tayfur kimdir?

04.09.2019 11:03

Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2012 yılında şarkıcı Tanner Hüsamettin Gates (Taner Şafak) ile hayatını birleştirdi 2016 yılında bir oğulları olan çift tek celsede boşandı. Tuğçe Tayfur şarkıları, hayatı…

Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde Taner Şafak'la tanıştı ve sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkardı. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Baba Ferdi Tayfur ile klip çekti. Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi. Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunuyor.

TANER ŞAFAK KİMDİR?

Şafak aslen Niğdeli. Taner Şafak'ın annesi Kosovalı babası ise ABD doğumludur. Babası ABD ordusunda subay olan Şafak'ın asıl adı Tanner Gates'di ve daha sonra ismini Taner Şafak olarak değiştirdi.