Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan minik Havva Erzurum'da tedaviye alındı
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Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan minik Havva Erzurum'da tedaviye alındı

14.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:29
Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan minik Havva Erzurum'da tedaviye alındı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bahçede oynarken tandıra düşerek ayak, bacak ve sırtında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan 3,5 yaşındaki Havva Akar, Erzurum'da tedavi oluyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bahçede oynarken tandıra düşerek ayak, bacak ve sırtında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan 3,5 yaşındaki Havva Akar, Erzurum'da tedavi oluyor.

İlçenin Çiçekveren köyünde yaşayan 5 çocuk babası Burhan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ile 23 gün önce ekmek pişirmek için bahçedeki tandırı yaktıklarını söyledi.

Kızı Havva'nın bahçede oyun oynadığını ifade eden Akar, "Bahçenin dışında mangal yakmıştım. Mangala bakmak için çıktığımda kızım da annesinin peşine mutfağa gidiyordu. Sonra 'baba' diye bağırma sesi gelince koşarak bahçeye gittim ve kızımın tandıra düştüğünü gördüm." dedi.

Akar, kızını tandırdan çıkardıktan sonra 112 Acil Servis ekibini arayarak yardım istediğini anlattı.

Akar, kızının ekipler tarafından Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildiğini belirtti.

"Dikkatsizliğimiz yüzünden kızımız tandıra düştü"

Kızının vücudunda ciddi derece yanıklar olduğunu aktaran Akar, şöyle devam etti:

"Tandır yerde olduğu için çocuk bahçede oynarken görmüyor ve içine düşüyor. Herkes çocuklarına çok dikkat etsin ve iyi baksın. Kızımız dikkatsizliğimiz yüzünden tandıra düştü. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Eşimle daha dikkatli olsaydık, böyle duruma düşmezdik. Çocukları tandırdan ve sobadan uzak tutun. Burada doktorlarımız, personel ve hastane imkanları çok iyi, hepsinden Allah razı olsun. Tedavimiz güzel geçiyor. Devletimiz, milletimiz var olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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