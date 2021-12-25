'Tandır' cinayetinde çiftin 6 yaşındaki kızları tanık olarak dinlenecek

ANTALYA (DHA) - ISPARTA'da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı (45) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yakan Emel Gür (41), ilk kez hakim karşısına çıktı. Emel gür duruşmadaki savunmasında, iddianamedeki ifadesini tekrar etti. Duruşma, sanık Emel Gür'ün beyanında olayı gördüğünü iddia ettiği 6 yaşındaki kızları Ö.Y.'nin dinlenmesi için ertelendi.

Olay, geçen yıl 23 Ekim günü Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından da cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, o gece evde bulunan ve sanık annenin beyanına göre olayı gördüğünü iddia ettiği 6 yaşındaki kızları Ö.Y.'nin dinlenmesi için duruşmayı 18 Mart 2022 tarihine erteledi.