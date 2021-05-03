Tamirciler yasaktan muaf mı? Oto tamircileri açık mı? Tam kapanmada oto tamircileri çalışıyor mu, kapalı mı?

Tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan ve iş yerlerine araçlarıyla giden vatandaşlar 17 günlük kapanmada oto tamircilerinin açık olup olmadığını arıyor. Peki, Tamirciler yasaktan muaf mı? Oto tamircileri açık mı? Tam kapanmada oto tamircileri çalışıyor mu, kapalı mı? Tam kapanmada tamirciler açık mı? 17 gün sokağa çıkma yasağında oto tamirciler ve bakım atölyeleri çalışıyor mu?

Tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf olan ve iş yerlerine araçlarıyla giden vatandaşlar 17 günlük kapanmada oto tamircilerinin açık olup olmadığını arıyor. Peki, Tamirciler yasaktan muaf mı? Oto tamircileri açık mı? Tam kapanmada oto tamircileri çalışıyor mu, kapalı mı? Tam kapanmada tamirciler açık mı? 17 gün sokağa çıkma yasağında oto tamirciler ve bakım atölyeleri çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

TAMİRCİLER YASAKTAN MUAF MI?

Bakanlık, yasaklar boyunca muafiyeti olan ve olmayan kişi ve iş yerleri hakkında sıkça sorulan soruları paylaştı. Buna göre oto tamircileri yasaklardan muaf değil. Açıklamada yer alan bilgi şöyle:

''Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacaktır.

Ancak üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde bu işyerleri, kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabileceklerdir.

Bu hizmeti sunmak amacıyla işyerlerine gelmek durumunda olan görevli kişiler, sadece bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olacaklardır.''

TAM KAPANMA KARARLARI

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

• Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

• Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

• Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

• Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

• Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

• İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Tam kapanma 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek.

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

29 Nisan akşamı başlayan, 17 Mayıs sabahı sona erecek olan tam kapanma toplam 17 gün sürecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL