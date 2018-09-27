Tamir Ettiği Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü
Samsun'un Terme ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Samsun'un Terme ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Fahrettin Irklı (63) arızalanan traktörünü Evci Mahallesi'nde yol kenarına park etti.
Traktörün altına giren Irklı, hareket eden traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Irklı, çevredekilerin haber vermesi üzerine Terme Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Irklı, hayata döndürülemedi.