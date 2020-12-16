Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu

16.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:29

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide Göktürk Albay karakterini canlandıracak.

Yıllar önce yayınlanan ve şimdilerde bile tekrar bölümleri yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

SAVAŞÇI'NIN KADROSUNA DAHİL OLDU

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Savaşçı dizisine Göktürk Albay karakteri ile katıldığını sevenlerine duyurdu. Oyuncu takipçilerini heyecanlandıran paylaşımına "Göktürk Albay geliyor... Bekleyin.." notunu ekledi.

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Karadağlı ile yıllarca aynı kadroda yer alan Pınar Altuğ Atacan ise oyuncunun paylaşımına alkış emojisi koyarken birçok ünlü isim de tebrik yorumları yaptı.

BAŞROL OYUNCUSU KADRODAN AYRILMIŞTI

FOX TV'de son olarak geçtiğimiz Eylül ayında 99. bölümüyle ekrana gelen Savaşçı'nın kadrosunda değişiklik yaşanmıştı. Dizide Kağan Bozok rolünü canlandıran Berk Oktay yeni sezon öncesinde diziden ayrılmış ve Yasak Elma'nın kadrosuna katılmıştı.

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Haber Yorumları (4)
6.FİLO: Metropol Maho
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YANKİ: Gitsin dağda yaşasın ne işi var insanları içinde
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GÜLTEPELİ: Zerre kadar sevmem
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Bülent Turan Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Defne Samyeli Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:32:45. #1.15#
title