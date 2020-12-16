Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yıllar önce yayınlanan ve şimdilerde bile tekrar bölümleri yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

SAVAŞÇI'NIN KADROSUNA DAHİL OLDU

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Savaşçı dizisine Göktürk Albay karakteri ile katıldığını sevenlerine duyurdu. Oyuncu takipçilerini heyecanlandıran paylaşımına "Göktürk Albay geliyor... Bekleyin.." notunu ekledi.

Karadağlı ile yıllarca aynı kadroda yer alan Pınar Altuğ Atacan ise oyuncunun paylaşımına alkış emojisi koyarken birçok ünlü isim de tebrik yorumları yaptı.

BAŞROL OYUNCUSU KADRODAN AYRILMIŞTI

FOX TV'de son olarak geçtiğimiz Eylül ayında 99. bölümüyle ekrana gelen Savaşçı'nın kadrosunda değişiklik yaşanmıştı. Dizide Kağan Bozok rolünü canlandıran Berk Oktay yeni sezon öncesinde diziden ayrılmış ve Yasak Elma'nın kadrosuna katılmıştı.