BURDUR (DHA) - Tamer'in ölümüne neden olan sürücünün cezasında 'bilinçli taksir' artışı

BURDUR'da emniyet şeridinde elektrikli bisikletiyle giden üniversite öğrencisi Tamer Yaşar'a (22) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Muhammed A.'ya (27) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, istinafta bozuldu. Aşırı hızı nedeniyle bilinçli taksirle üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan sürücüye, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Abla Rabia Yaşar, infaz yasasındaki değişiklikle sanığın 1 gün cezaevinde yatacağını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Uşak Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tamer Yaşar, 26 Temmuz 2018 tarihinde babasının tamirhanesine yedek parça almaya elektrikli bisikletiyle emniyet şeridinden giderken, Muhammed A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Muhammed A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Burdur Bucak Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sürücünün yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi.

Tamer Yaşar'ın ablası Rabia Yaşar, kardeşinin yedek parça almak için markete giderken aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, sürücünün aşırı hızlı olmasına rağmen 1 gün bile tutuklu kalmadığını söyledi. Pandemi döneminde çıkan infaz yasası nedeniyle sanığın cezası artırılmasına rağmen yine cezaevine girmeyeceğini kaydeden Yaşar, "İnfaz yasası 2018 yılını da kapsadı. Benim daha davam sonuçlanmadan infazının ne olacağını bilmeden bu çıktı. Devam eden bir dava sürecimiz vardı. Kesinleşmiş bir kararımız yoktu. Kesinleşmiş karar elimize verilmeden infazına dair uygulama gerçekleşti. Karar gelmeden af gibi oldu. O kişinin aldığı can karşısında bir hesabının olması gerekiyordu. Hiçbir yaptırımı olmadan, ceza almadan hayatına devam ediyor. Bir insanı hayattan koparmanın karşılığı olması gerekiyor. Kardeşim üniversite okuyan bir gençti. Bu ülkeye faydalı olacak bir insandı. Bankacı olmayı istiyordu, hayalleri vardı. Bunun karşılığını 1 günle açıklayamazsınız" diye konuştu.