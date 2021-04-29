Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor

Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk arttı.

Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk arttı. İstanbul'dan memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Yasak başlamadan memleketlerine ve yazlıklarına gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otobüs firmaları yaşanan yoğunluktan dolayı ek seferler düzenlerken yolcuların otobüslere valiz vermeleri sırasında yaşanan yoğunluk ise dikkat çekti. Otogarda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

"20 günlük kısıtlama var ve bunu değerlendirelim"

Edirne'ye yolculuk yapan Neslihan Duman, "Ailem Edirne'de onların yanına gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. 20 günlük kısıtlama var ve bunu değerlendirelim dedik. Evdeyiz zaten yapacak bir şeyimiz yok. Bayramdan sonra yasaklardan sonra dönüş yapacağım" dedi.

Çocuklarının evde durmadığını bu yüzden Tekirdağ'a yolculuk yapacağını söyleyen Kübra Şen, "Yasaklar başladı, 2 tane çocuğum var. Evde durmuyorlar. Tekirdağ'da Sahile ineceğiz, çocuklarla beraber parka gideceğiz. En azından evde olmaktan iyidir. Bayram hazırlığı yapmadık zaten evdeyiz değişen bir şey yok. Bayramdan sonra yasaklar bitince dönüş yaparız. Eltimin çocuklarıyla beraber güzel vakit geçireceğiz" diye konuştu.

"Bahçemizde çocuklarımızla beraber vakit geçireceğiz"

Bileti iki gün önce zor bulduklarını anlatan Reyhan Tutkun, "Hazır her yer kapanmışken Balıkesir'e gidelim dedik. Orada yazlığımız var. Bahçemizde çocuklarımızla beraber vakit geçireceğiz. Bu yüzden koştuk otogara. Bileti 2 gün önce aldık ama çok zor aldık. Bayramdan sonra döneceğiz. Eşim ve çocuğumla beraber annemin yanına gidiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ek sefer düzenlediklerini ifade eden Özcan Orhan, "Yolcu fazla şu an ama geliş yok. Baya kalabalık, ek seferler açtık. Gelişler de bir şey yok ama gidiş çok fazla. Bilet fiyatlarında bir artma yok yine aynı" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor
Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hakan Altun Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Yılmaz Vural Ali Tandoğan Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:09:12. #1.14#

title