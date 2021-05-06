Tam kapanmada, tek hedef sağlık ve mutluluk!
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Tam kapanmada, tek hedef sağlık ve mutluluk!

Tam kapanmada, tek hedef sağlık ve mutluluk!
Bültenler - Haberler | Güncel

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar başkanlığında düzenlenen toplantıda Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmada yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, yapılan denetimler ile filyasyon ve izolasyon takibi gibi konular ele alındı.

Karataylıların sağlığı ve mutluluğu için çabaladıklarını belirten Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, "KOVİD-19 sürecindeki şartlar herkesi yordu ancak bu mücadeleden vazgeçemeyiz" dedi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Hep birlikte biraz daha sabredip fedakârlık gösterdiğimizde hepimizi güzel günlerin beklediğini bilelim" ifadelerini kullandı.

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar başkanlığında Korona Virüsü(COVID–19) ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar'ın yanı sıra Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yasin Keskin, Karatay Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Zeki Gökmenoğlu, Konya Pazarcılar Odası Başkan Vekili Murat Petek ile Karatay İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Birol Gelmez katıldı.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar, tam kapanma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile Cumartesi günü 10:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet verecek Karatay kapalı Pazar yerleri ile ilgili alınan kararların görüşüldüğü toplantıda tedbirlerin yanı sıra yapılacak denetimler ve diğer uygulamalar ele alındı.

COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay genelinde salgınla olan mücadelenin aralıksız bir şekilde devam edeceğini kaydetti. Parlar, "Kovid-19 mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Bu sıkıntılı dönemde milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. İlçemiz genelindeki çalışmalarımızı birlikte yürüterek mücadeleye devam edelim. İnanıyorum ki bu imtihanı da yine hep birlikte kazanacağız" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ülke olarak yaklaşık 15 aydır büyük bir mücadele verdiklerine vurgu yaparak, bu hastalıktan kurtulmak için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Başkan Hasan Kılca, şunları kaydetti: "17 günlük bir kapama dönemindeyiz. Vaka sayılarında da önemli oranda bir düşüşü görebiliyoruz. Ülke olarak devletimizin hasta sayısı ve hastane yükününün her geçen gün azaltılmasına yönelik olarak belirlediği hedeflere ulaşılabilmesi için herkesin üzerine önemli görevler düşüyor. Bu vesileyle aşı sırası gelen vatandaşlarımıza da vakit kaybetmeksizin aşılarını olmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler de Kaymakamlığımız ve tüm kurum ile kuruluşlarla güzel bir koordinasyon halindeyiz. Hep birlikte biraz daha sabır ve fedakârlıkla hepimizi güzel günlerin beklediğine inanıyorum."

Kaynak: Bültenler

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