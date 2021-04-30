Tam kapanmada pastaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında pastane, fırın, tatlıcılar açık olacak mı?

Dün akşam saat 19.00' de başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs saat sabah 05.00'e kadar sürecek. 18 günlük kapanmada hangi işletmelerin açık olduğu merak ediliyor. Pastanelerin bu süre boyunca çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaş için Tam Kapanma Tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge bilgilerini sizin için paylaşıyoruz. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dün akşam saat 19.00' de başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs saat sabah 05.00'e kadar sürecek. 18 günlük kapanmada hangi işletmelerin açık olduğu merak ediliyor. Pastanelerin bu süre boyunca çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaş için Tam Kapanma Tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge bilgilerini sizin için paylaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede pastane, tatlıcı ve fırıncıların durumuna açıklık getirilmiştir. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAM KAPANMADA PASTANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının "Tam Kapanma Tedbirleri" kapsamında yayınladığı genelgede pastane, tatlıcı ve fırıncıların tam kapanma boyunca çalışıp çalışmadığına dair durumu açıklanmıştır.

Genelgeye göre;

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.

1.4- Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.